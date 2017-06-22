مدال طلای دسته ۱۰۵ کیلوگرم جهان بر سینه رضا بیرالوند درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در هفتمین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، رضا بیرالوند در دسته ۱۰۵ کیلوگرم با ۱۰ وزنه بردار در گروه A به رقابت پرداخت که در نهایت با مجموع ۳۶۹ کیلوگرم به یک مدال نقره و دو نشان طلا دست پیدا کرد.

در حالی بیرالوند در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۶۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید بود که در حرکت دوضرب وزنه های ۲۰۱ و ۲۰۶ را مهار کرد و به مدال طلای دوضرب و مجموع دست یابد. این نخستین مدال طلای کشورمان در این رقابت ها بود.

رضا بیرانوند سال گذشته در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۶ آسیا و در دسته ۹۴ کیلوگرم، دو مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد. وی در مسابقات قهرمانی جوانان سال ۲۰۱۶ جهان نیز در حرکت یکضرب ۱۶۱ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۲۰۱ کیلوگرم و در مجموع ۳۶۲ کیلوگرم را ثبت کرد و به سه مدال برنز دست یافت.

عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

یکضرب:

۱- ختسوریانی (گرجستان) : ۱۷۳ کیلوگرم

۲- تاکایوکی (ژاپن) :۱۶۳ کیلوگرم

۳- رضا بیرالوند (ایران) :۱۶۳ کیلوگرم

دوضرب:

۱- رضا بیرالوند (ایران) : ۲۰۶ کیلوگرم

۲- گارسپاریان(ارمنستان) :۲۰۵ کیلوگرم

۳- توآری (الجزایر) :۲۰۱ کیلوگرم

مجموع:

۱- رضا بیرالوند(ایران) :۳۶۹ کیلوگرم

۲- ختسوریانی (گرجستان) : ۳۶۸ کیلوگرم

۳- گارسپاریان(ارمنستان) :۳۶۵ کیلوگرم