سعید زرینفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش های شورای هماهنگی مدیریت بحران، شرکت توزیع برق و اداره کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش دمای هوا و گسترش استفاده از تجهیزات سرمایشی تصمیم بر تغییر در ساعات کار ادارات در استان بوشهر گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: تغییر ساعت کاری ادارات استان بوشهر به منظور صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی صورت گرفته است و امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اضافه کرد: از شنبه سوم تیرماه تا پایان مردادماه امسال، ساعت کاری ادارات برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش و ۳۰ دقیقه الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.
وی افزود: همچنین ساعات کار بیمارستانها، اورژانس، مراکز درمانی و بهداشت، آتشنشانی، خدمات امداد جادهای، پاسگاههای نظامی و انتظامی مشمول این ابلاغ نیست.
زرینفر بیان کرد: روزهای پنجشنبه برابر با ابلاغیههای قبلی تعطیل خواهد بود.
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