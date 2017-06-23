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۳ تیر ۱۳۹۶، ۰:۵۴

تساوی پتروشیمی و تایدواتر در دومین فینال لیگ تنیس روی میز

تساوی پتروشیمی و تایدواتر در دومین فینال لیگ تنیس روی میز

دومین دیدار مرحله فینال مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر همچون دیدار نخست با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پتروشیمی و تایدواتر شامگاه جمعه برای برگزاری دومین دیدار مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور در آکادمی بین المللی تنیس روی میز تهران به مصاف هم رفتند. در پایان این دیدار دو تیم به نتیجه تساوی ٣ بر ٣ رضایت دادند.

نتایج به دست آمده در بخش دوبل و انفرادی دومین فینال لیگ تنیس روی میز به شرح زیر است:

* تایدواتر بندرعباس ٣ - پتروشیمی بندرعباس ٣

بخش دوبل

* هدایی و روئین تن ٣ - عالمیان و طاهرخانی صفر

* احمدیان و میرالماسی ٢ - نوروزی و لطفی ٣

بخش انفرادی

* محمدعلی روئین تن ٢ - افشین نوروزی ٣

* امین احمدیان ٣ - حمیدرضا طاهرخانی ٢

* امیرحسین هدایی ٣ - میعاد لطفی صفر

* امین میرالماسی ٣ - نیما عالمیان صفر

تیم های تایدواتر و پتروشیمی در حالی در دومین دیدار فینال لیگ تنیس روی میز به تساوی بسنده کردند که رقابت آنها در اولین دیدار فینال نیز با تساوی به پایان رسیده بود.

با مجموع امتیاز به دست آمده در این دو تساوی و همچنین نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی، تیم پتروشیمی با نتیجه ٧.٥ بر ٤.٥ از حریف خود پیش است.

دیدارهای سوم و چهارم فینال تنیس روی میز ١٧ و ١٨ تیرماه برگزار می شود.

کد مطلب 4013009
زینب حاجی حسینی

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