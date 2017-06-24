به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی اروپا در بیانیه دوره ای اقتصادی خود اعلام کرد: به نظر می‌رسد که برخی ریسک‌های رشد جهانی در حال کاهش است و تا به حال بازارها خود را با شرایط و محدودیت های ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی آمریکا وفق داده‌اند. اما به‌علت ظهور عوامل جدید به‌ویژه نشانه‌هایی که اشاره دارد سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده به سمت محافظه‌کاری در حال تغییر است، چشم‌انداز همچنان به سمت یک افت پیش می‌رود.

بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد: به نظر می‌رسد شانس ایجاد تغییری مختل کننده در شرایط بازارهای مالی جهانی کاهش یافته است و بازارهای بزرگ نوظهور اقتصادی نسبت به چند سال اخیر شرایط بهتری دارند، از سوی دیگر پشتیبانی سیاست‌گذاری چین از رشد، نگرانی‌های مربوط به چشم‌انداز کوتاه مدت را کم کرده است.

بانک مرکزی اروپا در ادامه این بیانیه اضافه کرد: به نظر می‌رسد ارتباطات دقیق با سیستم بانک مرکزی آمریکا در کنار سیاست‌گذاری‌های تدریجی سخت‌گیری پولی و کاهش آسیب‌پذیری‌های‌ بازارهای نوظهور، ریسک محدود شدن نامنظم شرایط مالی جهانی را کاهش داده است.

بانک مرکزی اروپا اضافه کرد: اما منابع ریسک جدید به ویژه احتمال اتخاذ سیاست گذاری های محافظه‌کارانه توسط دولت جدید آمریکا، می‌تواند تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

در ادامه بیانیه آماده است: آسیب‌پذیری‌های رو به افزایش چین در میان‌مدت بدلیل افزایش مداخلات دولتی و پتانسیل مذاکرات تفرقه افکنانه در مورد خروج انگلستان از اتحادیه اروپا(برگزیت) از جمله عوامل نگران کننده هستند.

بنابراین، در کل، با وجود این‌که به نظر می‌رسد برخی از ریسک‌ها از بین رفته باشند اما توازن ریسک‌های تهدید کننده چشم‌انداز جهانی همچنان نشان دهنده شرایط نزولی است.