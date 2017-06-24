۶ کلانشهر و ۲۸۹ شهر در معرض تنش آبی قرار دارند/مردم همراهی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رحیم میدانی با بیان این مطلب اظهار داشت: کلانشهرهای اصفهان، بوشهر، بندر عباس، شیراز، کرمان، مشهد به همراه ۲۸۹ شهر کشور در تابستان امسال دارای تنش آبی هستند؛ به این معنی که منابع آب موجود و مصرف انها در حالت سربه سر قرار دارد و در این وضعیت، کنترل مصرف از سوی مشترکان به‌ویژه در ساعت‌های پیک مصرف برای پایداری خدمات بسیار تعیین کننده خواهد بود.

معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به اینکه در زمان حاضر وضعیت آبرسانی در کلانشهرها طبیعی است، افزود: طبق پیش بینی‌های سازمان هواشناسی دمای هوا در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بین ۰.۵ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر خواهد شد و این سبب می‌شود تا میزان مصرف آب افزایش یابد.

وی ادامه داد: اگر به دلیل افزایش دما میزان مصرف آب در اوج زمان مصرف بیش از حد انتظار بالا برود ممکن است حجم مخازن کاهش یابد.

رحیم میدانی از مردم خواست همچون سال‌های گذشته برای برخورداری از شبکه آب پایدار به یاری وزارت نیرو شتافته و در زمان اوج مصرف، از وسایل مصرف طولانی خودداری کرده و نیازهای خود را در زمانی خارج از ساعات پیک مصرف برآورده کنند.

وی ساعات پیک مصرف آب را در روزهای غیر تعطیل بین ساعات ۱۶.۳۰ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل بین ساعات ۱۰ تا ۱۴ و در بعداز ظهرها از ۱۶.۳۰ تا ۲۱ عنوان کرد و افزود: در این ساعت‌ها میزان مصرف آب به شدت افزایش خواهد داشت و فشار بسیار زیادی به شبکه تحمیل می‌شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه در شهرستان گرگان با مشکل تأمین آب روبرو هستیم، افزود: در جلسه ای که در همین زمینه برگزار شد، تصمیم گیری شد تا به‌سرعت مشکل تأمین آب شهر گرگان از طریق سامانه‌های آب شیرین‌کن مرتفع شود.

وی با اشاره به حوادث غیرمترقبه اخیر در استان سیستان و بلوچستان که به دلیل افزایش بیش از حد دما رخ داده بود، افزود: اتفاقی که اخیراً در زابل افتاد به واسطه قطع و وصل‌های مکرر برق بود که با ایجاد شوک به ایستگاه‌های پمپاژ موجبات ترکیدگی لوله و اتصالات را به‌وجود آورده و نواقصی در تاسیسات آب ایجاد شد؛ این مشکل با اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان به استان سیستان و بلوچستان از محل ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای شهرهای دارای تنش مرتفع شد.

میدانی با اشاره به اینکه وضعیت سدهای کشور در زمان حاضر رضایت بخش است، افزود: این موضوع سبب نمی‌شود که مصارف خود را مدیریت نکنیم؛ زیرا اگر میزان مصارف افزایش یابد حتی با وجود آب پشت سدها، در بسیاری از مواقع تاسیسات پاسخگوی نیاز بیش از حد مشترکان نخواهد بود.

وی از مردم خواست، با مدیریت در مصرف آب به خصوص در زمان پیک مصرف شرایط را به گونه‌ای ایجاد کنند تا همه هموطنان بتوانند از آب پایدار بهره‌مند باشند.

