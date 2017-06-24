واکنش فدراسیون کشتی ایران به اولتیماتوم اتحادیه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی طبق دستور و تذکر جدی کمیته بین‌المللی المپیک(IOC)، عضویت و اعمال نظر افرادی که سمت های رسمی در دستگاه ورزش ایران( وزیر ورزش یا نماینده وی) و یا همچنین سایر دستگاه های دولتی (نمایندگان سایر دستگاه های دولتی وابسته) دارند را در مجمع فدراسیون، با اصول خودمختاری و استقلال فدراسیون کشتی که در اساسنامه اتحادیه جهانی صریحا قید شده، مغایر دانسته است.

از این رو فدراسیون کشتی ایران نیز با مشکل جدی روبرو شده و حتی ممکن است در صورت عدم برطرف کردن این مشکل قانونی با تعلیق روبرو شود.

در همین راستا حمید بنی تمیم، نایب رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این موضوع گفت: امیدوارم با پیگیری و تدبیر بموقع مسولان ورزش کشور و رفع اشکالات اساسنامه فدراسیون مطابق با منشور المپیک، خطر عدم اجازه حضور تیمهای ملی کشتی ایران درمسابقات بین المللی و یا حتی خارج شدن فدراسیون کشتی ایران از اتحادیه، برنامه های کشتی ایران را متوقف نکند.

وی افزود:با توجه به مکاتباتی که کمیته بین المللی المپیک در چند ماه گذشته در مورد اساسنامه فدراسیون های ملی چندین کشور، از جمله ایران با فدراسیون های جهانی ذیربط انجام داده بود اساسنامه فدراسیون کشتی ایران نیز از سوی اتحادیه جهانی کشتی، مورد بررسی قرار گرفته است.

بنی تمیم ادامه داد: پس از این بررسی، اتحادیه جهانی حدود سه ماه قبل، طی نامه ای که به فدراسیون ایران ارسال کرد، اشکالاتی را به اساسنامه فدراسیون کشتی ایران وارد دانست. از جمله آن اشکالات، دولتی بودن مجمع فدراسیون کشتی ایران بود که با ذکر مصادیقی چون عضویت، حق رای و اعمال نظر افرادی که سمت های رسمی و دولتی در دستگاه ورزش ایران دارند و یا حضور نمایندگان سایر دستگاه های دولتی در مجمع فدراسیون، اتحادیه جهانی مدعی شد که این موضوع با اصول خودمختاری و استقلال فدراسیون ها که در اساسنامه اتحادیه جهانی و منشور کمیته بین المللی المپیک صریحا قید شده؛ مغایر است.

دبیرکل شورای کشتی آسیا تصریح کرد: همچنین مصادیق دیگری مثل نقش وزارت ورزش به عنوان مسئول اصلاح اساسنامه فدراسیون کشتی ایران یا اینکه چرا احکام چهار عضو اجرایی فدراسیون ایران توسط رئیس سازمان ورزش امضا و تایید می شود و دخالت در برکناری رییس فدراسیون توسط وزیر ورزش و نیز تعیین جانشین رئیس فدراسیون مستعفی یا برکنار شده توسط وزیر ورزش و جوانان بجای مجمع، از دیگر ایراداتی است که اتحادیه جهانی کشتی به اساسنامه فدراسیون ایران وارد نموده است.

وی تاکید کرد:اتحادیه جهانی به نبود بند مشخصی در خصوص مبارزه با دوپینگ و نیز عدم توجه به نقش دادگاه بین المللی وابسته به کمیته بین المللی المپیک، بعنوان تنها دادگاه خارجی قضاوت ورزشی در اساسنامه مذکور نیز ایراد گرفته است.

دبیرکل شورای کشتی غرب آسیا خاطر نشان کرد:اتحادیه جهانی در دوبخش از نامه مذکور به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده که شرط ادامه عضویت و فعالیت ایران در اتحادیه جهانی کشتی، اصلاح اساسنامه و اخذ تاییدیه اتحادیه خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما همان زمان(سه ماه قبل)مطابق ضوابط جاری کشور، موضوع را به صورت رسمی به اطلاع مسولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک رسانده ایم اظهار داشت: از طرف دیگر اشکالات اعلام شده را نیز با کمک یک تیم حقوقی برطرف کرده و پیشنهادات اصلاحی خود را مجددا به وزارت ورزش و جوانان اعلام کردیم. منتظر هستیم تا در اسرع وقت با رفع دقیق این نواقص از سوی مراجع ذیصلاح، موضوع را به اتحادیه جهانی ارسال کنیم.

بنی تمیم افزود: واقعیت این است که کشتی ایران رقبای قدرتمند و صاحب نفوذی در اتحادیه جهانی کشتی دارد که ممکن است از هر ابزاری برای توقف حرکت فنی و مدیریتی کشتی ایران در دنیا استفاده کنند. بویژه ابزاری مانند چنین موضوعاتی که حمایت های مرجع بزرگی مانند کمیته بین المللی المپیک را نیز در پشت سر خود دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این درست است که فدراسیون ایران در این چندسال توانسته رابطه ای بر مبنای تعامل با اتحادیه جهانی داشته باشد، اما باید بدانیم، طرح چنین موضوعات جدی در صحنه بین المللی که از سوی مراجعی چون کمیته بین‌المللی المپیک دنبال می شود، بسیار فراتر از قدرت تعاملی ایران با اتحادیه جهانی است و در واقع می تواند تمام تلاش چند ساله دیپلماتیک کشتی ایران در دنیا را متوقف کند.