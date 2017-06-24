به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مجیدی در گفتگو با رادیو تهران درباره مشکلی که در ارتباط با مالیاتش از باشگاه استقلال پیش آمده است، گفت: هفته گذشته بود که از اداره مالیات تماس گرفتند و از من خواستند برای ادای توضیحاتی به آنجا بروم. در اداره مالیات متوجه شدم جلوی حسابم گرفته شده و حکم توقیف اموالم هم صادر شده است و در آستانه ممنوع الخروجی هم هستم.

وی افزود: من هیچ پولی از باشگاه استقلال نگرفتم و باید مالیات پولی را بدهم که آنرا نگرفته ام. حتی برای حل این مشکل به باشگاه استقلال رفتم ولی آقای افتخاری با آقای منصوریان جلسه داشت. منشی باشگاه اعلام کرد با شما تماس گرفته می شود ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بنده این مشکل را رسانه ای کردم به این خاطر بود که زندگی ام به خطر افتاده است وگرنه نمی خواهم برای استقلال حاشیه ایجاد کنم.

مدافع سابق استقلال یادآور شد: از مسئولان باشگاه استقلال خواهش می کنم همانطور که پول دارند و در نقل و انتقالات بمب می ترکانند، مطالبات ما را هم بدهند و به مشکلاتمان رسیدگی کنند. خیلی از بازیکنان سابق استقلال مثل عمران زاده، برهانی و طالب لو هم این مشکل را دارند. جوری نباشد که وسط خیابان اتومبیلمان را بگیرند و وسایل خانه ما توقیف شود. این اتفاق برای کسانی که مردم آنها را در جامعه می شناسند، زشت است.

مجیدی درباره میزان دریافتی اش از باشگاه استقلال تصریح کرد: قرارداد سال اخرم با استقلال ۷۵۰ میلیون تومان بود که برای جدایی از باشگاه و دریافت رضایتنامه به باشگاه ۳۵۰ میلیون تخفیف دادم. در مجموع ۲۵۰ میلیون تومان از سال گذشته و دو سال پیش طلب دارم. اگر تا چند روز دیگر با من تماس نگیرند، دوباره مجبور می شوم به باشگاه بروم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلایل جدایی اش از استقلال هم گفت: انگیزه زیادی برای بازی در استقلال داشتم ولی متاسفانه آقای منصوریان به من اعتقاد نداشت. برایم سئوال است که چرا منصوریان این کار را با من کرد و حتی یک بازی هم به من در پستی که استقلال مشکل داشت (پست دفاع چپ) نرسید. انتظار داشتم حداقل یک بازی انجام بدهم.

مدافع سابق استقلال در پایان درباره اینکه آیا شخصی در جدایی اش از استقلال نقش داشته است؟ گفت: هنوز دلیل جدایی ام را نفهمیده ام ولی تا جایی که می دانم چنین چیزی نبوده است.