کشیشان و اسقفان فیلیپینی از فجایع زیست محیطی جلوگیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «عهد ستایش»، جنبشی از سوی کلیسای کاتولیک برای جلوگیری از فجایع زیست محیطی و تغییرات مخرب آب و هوایی است. آلوئیس آنتونیو تاگله اسقف اعظم مانیل اعلام کرد آنهایی که در پیشوای خداوند سوگند ستایش یاد کرده اند می‌بایست این سوگند را جدی بگیرند.

عهد یا سوگند ستایش (Laudato Si’ Pledge) کمپینی بین المللی است که به تازگی کار خود را در فیلیپین آغاز کرده است. پیدایش این کمپین ابتدا از سوی جنبش کاتولیک تغییر جهانی آب و هوا (GCCM) بوده است و هدف آن برانگیزی توجه بین المللی به تغییرات مخاطره آمیز آب و هوا و گرمایش زمین است. این جنبش پس از بیانیه پاپ فرانسیس در همین زمینه شکل گرفت.



امضای عهد ستایش (Laudato Si’ Pledge) توسط کشیشان و اسقفان فیلیپینی



«عهد ستایش» دعوتی است از تمام مردم دنیا برای اهمیت دادن بیشتر به تغییرات آب و هوایی که خصوصا در دهه اخیر بسیار مورد نظر سازمان ملل متحد، مجامع علمی و موسسات غیر دولتی قرار گرفته است.

این بیانیه در ۲۳ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی صادر شده و در آن از کلیسا و نیز تمام افراد نیکوکار تقاضا کرده که هر چه در توان دارند به کار گیرند تا جلوی فجایع محیط زیستی گرفته شود.

کاردینال تاگله در این باره به کسانی که این عهد را امضا کرده اند گفته است: «تنها امضا برای چنین امری کافی نیست. این عهد را بسیار جدی بگیرید و با آن زندگی کنید». او توسط یک ویدئو کنفرانس از کشیشان درخواست کرد تا برای مردم و با مردم دعا بخوانند، ساده زیستی در پیش گیرند و محافظ خانه مشترکمان زمین باشند.

روشهای جلوگیری از تغییرات مخرب زیست محیطی در در وبسایت جنبش کاتولیک تغییر جهانی آب و هوا (GCCM) آورده شده است. روی آوردن به انرژی های نوین، استفاده از پنل های خورشیدی، بازیافت مواد و کنار گذاشتن سوخت های فسیلی از آن جمله‌ اند.

هدف این جنبش این است که تا دو سال آینده بتواند ۱۲ میلیون کاتولیک و ۲۲۰۰۰ کلیسا در سراسر جهان را تحت این عهد درآورد.

هم اکنون بیش از یک میلیارد و دویست میلیون کاتولیک در جهان وجود دارد. اگر یک درصد از آنها به این عهد پایدار باشند، هدف این کمپین تامین شده است.

این کمپین هم اکنون از سوی NASSA/Caritas Philippines، بازوی اجتماعی کنفرانس اسقف های کاتولیک فیلیپین (CBCP) و جنبش کاتولیک تغییر جهانی آب و هوا (GCCM) هدایت می‌شود.