آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد/نرخ دلار به ۳۷۵۷ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۷ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۳۸۷ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۵۷ تومان، یورو ۴۲۷۹ تومان، پوند ۴۸۵۸ تومان، درهم امارات ۱۰۲۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۴ تومان است.