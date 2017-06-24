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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

در آستانه تعطیلات عید سعید فطر؛

آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد/نرخ دلار به ۳۷۵۷ تومان رسید

آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد/نرخ دلار به ۳۷۵۷ تومان رسید

در آستانه تعطیلات عید سعید فطر، آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد و نرخ دلار هم به ۳۷۵۷ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۷ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۳۸۷ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۵۷ تومان، یورو ۴۲۷۹ تومان، پوند ۴۸۵۸ تومان، درهم امارات ۱۰۲۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۴ تومان است.

کد مطلب 4013450

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