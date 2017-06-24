خوب و بد سفرهای تابستانی/ خستگی علت ۴۰ درصد تصادفات

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، آزاده خانی: تابستان فصل رونق مسافرت است. شهرهای سیاحتی و زیارتی مقصد مسافران تابستانی است که تعداد این تفرجگاه‌ها اتفاقاً در کشورمان کم هم نیست. گردش مالی توریست و گردش پذیری هر شهر باعث رونق اقتصادی مردمان شهرهای مقصد گردشگران می‌شود. اما جدا از خاطره‌های خوب یک سفر چند سالی است که افزایش تصادفات و تلفات ناشی از تصادف خودروها زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. موضوع افزایش تلفات سوانح رانندگی آنقدر جدی و پررنگ شد که مقام معظم رهبری هم در دیدار با عوامل پلیس دربارهٔ اهتمام پلیس و دستگاه‌های امدادی برای کاهش میزان تلفات جاده‌ای توصیه کردند. حالا پنجمین سالی است که پلیس همزمان با پایان امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها و درست با آغاز فصل تابستان طرح ویژه تابستانی را در سراسر جاده‌های کشور برگزار می‌کند. دستگاه‌های امدادی و خدماتی زیادی در این طرح عضویت دارند و هر سه ماه یک بار دستاوردها و نواقص مربوط به جاده‌ها و وسایل نقلیه تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و مهارت رانندگی رانندگان را در بوته نقد قرار می‌دهند و عزمشان را جزم کرده‌اند که آمار تصادفات را کاهش بدهند.

سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا در گفتگو با مهر گفت: تا ۱۰ روز آینده، با افزایش حجم ترافیک در محورهای شمالی و جاده‌های استان تهران و البرز به سمت شمال کشور مواجه خواهیم بود.

وی در ادامه توضیح داد: بنابراین به هموطنانی که قصد سفر دارند، توصیه می‌کنیم، سفرشان را به زمان پیک سفرهای عید فطر موکول نکنند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا افزود: خصوصاً محورهای هراز، چالوس و فیروزکوه ظرفیت بالایی برای تردد ندارند و در صورت اشباع، شاهد کندی شدید حرکت خواهیم بود و در زمان پیک ترافیک بهتر است مسافران این مسیرها را برای تردد انتخاب نکنند.

سردار حمیدی در ادامه گفت: گرچه همکاران پلیس راهور، برای تسهیل تردد در جاده‌ها، محدودیت‌هایی را برای ترددها ایجاد کرده‌اند و احتمالاً در ۲ مرحله جاده چالوس به سمت شمال یک طرفه خواهد شد، اما این محدودیت کفایت نمی‌کند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مسافران نباید زمان برگشت خود را به روزهای پایانی تعطیلات موکول کنند.

۴۰ درصد تصادفات تابستانی به دلیل خروج از جاده ناشی خستگی

رئیس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به این که، طبق آمار، ۴۰ درصد از حوادث در طرح تابستانی مربوط به خروج خودروها از جاده و واژگونی آنها بوده است، گفت: در بعضی استان‌ها مثل خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی به دلیل صاف بودن جاده‌ها و کفی بودن آنها و همچنین گرمای تابستان، و یکنواخت بودن مسیرها، درصد واژگونی خودروها بیشتر از سایر مسیرهاست. ۷۰ درصد خروج از خودروها و واژگونی‌ها در مسیرهای این استان‌ها اتفاق افتاده است.

وی افزود: برای همین توصیه می‌شود هم وطنان قبل از تردد در این مسیرها استراحت کافی داشته باشند و در توقف گاه‌های مناسب در طول سفر حتماً بایستند و استراحت کنند تا شاهد واژگونی کمتر خودروها باشیم.

سردار حمیدی در ادامه گفت: همچنین به همه هموطنان توصیه می‌کنیم در تردد از جاده‌های کوهستانی صبر و تحمل بیشتری به خرج دهند، زمان بیشتری را برای سفر خود در این ایام در نظر بگیرند.

چه روزی سفر کنیم؟

رئیس پلیس راه راهور ناجا با بیان این که دو روز مانده به عید فطر و یک روز بعد از عید فطر زمان منسب تری برای شروع و اتمام سفرهاست، توضیح داد: روز عید فطر و یک روز قبل از عید، معمولاً پرترافیک‌ترین روزها برای محورهای هراز و چالوس و قزوین به سمت رشت است.

سردار حمیدی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر ترافیک در کدام محورها بیشتر است، گفت: هنوز حجم ترافیک در جاده‌ها بالا نیست. برای مثال محور چالوس، پرحجم اما روان است. اما به شهروندان توصیه می‌کنیم که قبل از آغاز مسافرت حتماً دربارهٔ ترافیک جاده‌ای که قصد سفر در آن را دارند اطلاعات لازم را کسب کنند.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که اگر هموطنان قصد داشته باشند بعد از نماز عید فطر به سمت محورهای شمالی سفر کنند، کدام مسیرها را باید از برنامه‌ریزی شان خط بزنند، توضیح داد: اگر در این زمان بخواهند از جاده چالوس و هراز تردد کنند قطعاً با کندی حرکت مواجه می‌شوند. ا ما این جای نگرانی ندارد پلیس در همه مسیرهای شمالی حضور دارد و در صورت صلاحدید دربارهٔ ممنوعیت‌های تردد به مدیران رده استانی اختیارات مقتضی شده است تا از ترافیک تا جای ممکن جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین با اشاره به این که میانگین تردد ساعتی در ایام عید فطر سال گذشته بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ بوده، گفت: در بعضی محورها نرخ سفرها تقریباً ۹۷۰ بوده است. یعنی نسبت به ایام دیگر سال، ۳ برابر افزایش تردد را داریم؛ بنابراین توصیه‌ای که به هموطنان داریم این است که در سفرهای تعطیلات عیدسعید فطر، یک ویژگی مهم را باید مد نظر قرار دهند و آن این که در معابری مثل اماکن زیارتی که حجم سفر در آن افزایش پیدا می‌کند و همچنین معابر شمالی که جاده‌های کوهستانی را در بر می‌گیرد، صبر و حوصله بیشتری در رانندگی به خرج دهند.

او در ادامه توضیح داد: غیر از قزوین- رشت که جاده آن برای تردد مناسب‌تر است، سایر محورهای شمالی ما مثل کندوان، هراز و فیروزکوه، کوهستانی هستند و عرض‌شان کم است، همچنین تقاضای سفر در آنها بیشتر است.

شدیدترین برخورد پلیس با کدام تخلفات‌هاست

سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه طرح تابستانه پلیس راهور در همه جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور همزمان با اول تیرماه آغاز شده است به خبرنگار مهر گفت: بررسی علل تصادفات در تابستان گذشته نشان می‌دهد، سرعت غیرمجاز و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بیشترین عامل حوادث جاده‌ای بوده‌اند، در تابستان روزها طولانی‌تر است و برای همین رانندگان استراحت کمتری دارند.

او افزود: «توصیه اول پلیس این است که رانندگان کنترل سرعت را در اولویت سفر خود قرار دهند. تابلوها در جای جای جاده‌ها و محورها مشخص کرده‌اند که یک راننده در مسیر خود باید چه میزان سرعت داشته باشد؛ بنابراین رانندگان حتماً به این تابلوها و قوانین رانندگی دقت کنند.»

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این باره توضیح داد: «اگر راننده‌ای خط قرمزی را که پلیس برای ایجاد امنیت مسافران، در نظر گرفته رعایت نکند و با سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز (که یکی از عوامل بسیار مهم تصادف در جاده‌های دوطرفه است) جان دیگران را به خطر بیندازد، با برخورد شدید پلیس روبرو خواهد شد.»

او در ادامه گفت:البته تعداد رانندگانی که با انجام حرکات نمایشی در سطح جاده‌ها حرکت می‌کنند، اندک است، اما همین تعداد اندک مثل ویروسی عمل می‌کنند که باعث از بین بردن پیکره می‌شود و نظم جاده را به هم می‌زند.

برخورد بدون اغماض پلیس با ۲۰ تخلف حادثه‌ساز

سردار مهری با اشاره به این آمار که در طول سال گذشته در تابستان بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند، گفت: بیشترین تصادفات هم در ماه‌های مرداد و شهریور (خصوصاً ۱۰ روز پایانی شهریور) رخ داده است؛ بنابراین همکاران پلیس راهور دربارهٔ ۲۰ تخلف حادثه ساز که نمره منفی دارند، هیچ گونه اغماضی نخواهند داشت. پلیس، رانندگانی را که باعث ایجاد استرس در دیگران در سطح جاده شوند، بدون چشم پوشی متوقف می‌کند و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این برخورد شدید حتی برای حفظ جان سرنشینان خودروی خود راننده حادثه ساز هم ضرورت دارد.

سفر ایمن چه سفری است؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با ذکر این نکته که، به رانندگان توصیه می‌شود به تمام علائم و تابلوها و خط کشی‌ها توجه کنند، توضیح داد: «توصیه دیگر این است که برای یک «سفر ایمن» برنامه‌ریزی کنند. اما سفر ایمن به چه معناست؟ راننده باید مبدأ و مقصد سفر خود را تعریف کند. در طول سفر حتماً مطابق آن برنامه‌ای که پیش بینی کرده، حرکت کند. مثلاً مشخص کند کجا غذایش را صرف می‌کند و کجا استراحت کند. توصیه پلیس این است که در ازای هر دوساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت شود.»

پلیس، رفتار رانندگان اتوبوس را رصد می‌کند

بخش قابل توجهی از مسافرت‌های برون شهری بر عهده ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است. آمار بالای واژگونی اتوبوس‌های برون شهری مدت‌ها بود که حسابی مسافرت با اتوبوس‌ها را ترسناک کرده بود اما حالا پلیس به مسافران این نوید را می‌دهد که با استفاده از تجهیزات نرم‌افزاری و دوربین‌های ثبت سرعت و همچنین گشت‌های نامحسوس پلیس رفتار و رانندگی رانندگان اتوبوس‌ها زیر ذره بین پلیس است. سردار مهری دربارهٔ برخورد با تخلفات ناوگان عمومی گفت: پلیس در طرح تابستانه همچنین با تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی، برخورد جدی خواهد داشت. همکاران پلیس حتی به صورت نامحسوس در داخل وسایل حمل و نقل عمومی به عنوان مسافر حضور خواهند داشت و رفتار رانندگان را رصد می‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به این که پلیس با همکاری سازمان راهداری، سامانه‌ای را برای اتوبوس‌ها در سال ۹۵، اجرایی و عملیاتی کرده و این سامانه به «سپهتن» معروف است، توضیح داد: «یعنی سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان. این سامانه هوشمند، رفتار راننده را به صورت آنلاین به مقر پلیس اطلاع‌رسانی می‌کند. رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نباید هنگام رانندگی بخورند بیاشامند، با تلفن همراه صحبت کنند یا جای خود را با راننده دیگر عوض کنند. همچنین راننده ناوگان نباید بیشتر از ۹ ساعت مداوم رانندگی کند. همه این رفتارها به وسیله سامانه هوشمند و توسط پاسگاه‌های پلیس راه رصد می‌شود.»

او افزود: نکته مثبت این سامانه این است که دیگر نیازی نیست رانندگان جلوی پاسگاه‌های پلیس راه متوقف شوند و ثبت ساعت کنند. بلکه این سامانه کل اطلاعات راننده را روی مانیتور به افسر می‌دهد و اگر راننده تخلفی نداشت به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مسافران خودروها حتماً کمربند عقب را ببندند

سردار مهری با بیان این که توصیه مهم دیگر پلیس هم وطنان عازم سفر، بستن کمربند ایمنی است، گفت: خوشبختانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین جلو جا افتاده است. اگر این موضوع برای سرنشینان عقب هم فرهنگسازی شود، کمک شایانی به کاهش تعداد تلفات در جاده‌ها خواهد شد. چرا که علت فوت حدود ۶۰ درصد از سرنشینان خودروها، ضربه به سر است و بستن کمربند ایمنی کمک مهمی به برخورد نکردن سر به بدنه خودرو می‌کند.

او در این باره به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد: درکشور ما استفاده از صندلی کودک، قانونی نشده اما توصیه می‌کنیم رانندگان حتماً از صندلی کودک برای سرنشینان خردسال استفاده کنند. حدود ۷ درصد جان باختگان تصادفات در طول سال، کودکان هستند.