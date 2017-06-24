موافقت برخی استانداران با تغییر ساعت کاری دستگاه های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا احمدی یزدی با بیان این که در این خصوص از طریق هماهنگی صورت گرفته با شرکت های زیرمجموعه توانیر، مذاکره با استانداران به ویژه در مناطق گرمسیر آغاز شد افزود: تاکنون استانداران در ۵ استان کشور با این پیشنهاد موافقت کرده اند.

وی گفت: تاکنون استانداران در استان های خوزستان، ایلام، قم، بوشهر و کرمان(اجرا در منطقه جنوب کرمان) با این پیشنهاد موافقت کرده اند.

به گفته احمدی یزدی، در این طرح ساعت کاری یک ساعت زودتر آغاز و در پایان نیز یک ساعت زودتر از زمان همیشگی به پایان می رسد.

وی تاثیر این حرکت را در پیک بار هر استان متفاوت ارزیابی کرد و گفت: میزان این تاثیر بستگی به تعداد دستگاه های اداری مستقر در هر استان متفاوت است و به طور مثال اجرای این طرح باعث کاهش پیک بار خوزستان به میزان ۲۵۰ مگاوات در اوج مصرف می شود.

وی هدف از این اقدام را کاهش پیک بار روزانه برق عنوان کرد و افزود: همه ساله در صنعت برق سرمایه گذاری های بسیاری صرفا برای پاسخگویی به پیک بار در کمتر از ۳۰۰ ساعت صورت می گیرد و این درحالی است که در بقیه ساعت های سال چنین ظرفیتی مورد نیاز نیست.

برپایه این گزارش، مصرف کنندگان اداری کشور جزو مشترکان عمومی طبقه بندی می شوند. در مجموع مشترکان بخش عمومی ۹.۸ درصد از مجموع مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهند.



