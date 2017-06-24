گفتگوی وزیران خارجه قطر و آمریکا درباره بحران دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر امروز با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود تلفنی گفتگو کرد.

بحران قطر، تحولات کنونی شورای همکاری خلیج فارس و روابط دوجانبه و راههای توسعه آن از جمله موضوعات مورد بررسی در این گفتگوی تلفنی بود.

گفتنی است که روز پنجم ژوئن سال جاری، ۵ کشور عربی- عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و یمن- با طرح اتهامی مبنی بر حمایت مقامات دوحه از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود را با قطر بطور غافلگیر کننده ای قطع کردند.

این درحالی است که دولت قطر این اتهامات را رد می کند و تلاشها برای منزوی سازی دیپلماتیک این کشور را «ناموجه» می خواند.