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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

دخالتی در انتصاب مدیران سازمان سینمایی ندارم

دخالتی در انتصاب مدیران سازمان سینمایی ندارم

سیدرضا صالحی امیری تاکید کرد حق انتخاب معاونان و مدیران سینمایی بر عهده رییس سازمان است و او به عنوان وزیر در این انتخاب ها دخالتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی، سمعی و بصری عنوان کرد: تشکیلات سینما باید به سمت سازمان نظام صنفی هنر برود و این سازمان تنها نقش سیاستگذاری، حمایتی و نظارتی در حوزه مناسبات سینمایی کشور را ایفا کند. امروز سینما در حال اجتماعی شدن است و اگر سینما حرکت نکند، عدم حرکت آن تبدیل به مطالبه می‌شود بنابراین سینما باید خودش را به سطح اجتماع برساند و به نیازها پاسخ دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانایی های رییس سازمان سینمایی در این حوزه، از خدمات و تلاش های حجت الله ایوبی رییس پیشین این سازمان تقدیر کرد.

صالحی امیری تصریح کرد: منظومه‌ فرهنگی چند ویژگی دارد؛ اول اینکه نظم مطلق دارد، دوم اینکه حرکت آن گردشی است و سوم اینکه در این گردش، خلق نگاه مدیریتی جدید هم ایجاد می شود. حق انتخاب معاونان و مدیران بر عهده رییس سازمان است و من در این انتخاب ها دخالتی ندارم و مطمئن هستم که انتخاب‌های آقای حیدریان مبتنی بر تجربه بیش از ۳۰ ساله‌اش در حوزه سینما است و مدیرانی انتخاب می کند که پاسخگوی نیازها باشند.

در بخش دیگری از این نشست محمدمهدی حیدریان با تشریح سیاست‌های جدید سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری اظهار کرد: نهضت تولید محتوا که همواره مورد تاکید آقای صالحی امیری بوده، از اهداف مهم این سازمان و مجموعه معاونت‌های آن است.

وی افزود: سینمای کشور مخاطبان فرهیخته و دست اندرکاران فرهنگی وسیعی در کل کشور دارد که با واگذاری امور به صنف مربوطه می توانیم در آینده به اهداف این سیاست برسیم.

حیدریان در پایان گفت: در این سازمان برای رسیدن به هدف واحد، شعار «اخذ سهم از بازار تصویر جهان» را انتخاب کرده ایم.

کد مطلب 4013722
آروین موذن زاده

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