سیر مطالعاتی دانش آموزان در مدارس تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مهدی فیض در بازدید از چهارمین دوره تجهیز کتابخانه های مدارس کشور(طرح تجهیز 1500 کتابخانه مدارس تهران و شهرستان های استان تهران) اظهارکرد: فرهنگ کتابخوانی اهمیت زیادی دارد و در جامعه نیز بر این مساله تاکید شده است. این فرهنگ باید از سنین پایین شکل گرفته و ادامه پیدا کند؛ چرا که این موضوع یک سرمایه گذاری برای آینده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: باید ساختار کتابخانه ها در مدارس طوری باشد که برای هر کتابخانه یک پست کتابدار داشته باشیم.

وی اشاره کرد: در دانشگاه فرهنگیان و استخدام ها پست کتابدار وجود ندارد اما یکی از مولفه های مهم تجهیز کتابخانه های مدارس وجود پست کتابدار است.

فیض با اشاره به اینکه باید مدل مدرسه مطلوب را مبنای توسعه قرار دهیم گفت: در معاونت پرورشی و فرهنگی تدوین سیرمطالعاتی برای دانش آموزان را در نظر داریم .این موضوع موتور مطالعاتی را در هر دوره مشخص می کند و به اقتضائات پایه های تحصیلی مختلف بیان می شود .

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی برنامه دیگری است که مدنظر داریم. بنا داریم که در این طرح دانش اموزان با ورود به اپلیکشن مورد نظر، بتوانند هر ماه یک کتاب را مطالعه و مسابقه دهند تا از این طریق پایان هر سال بتوان کتابخانه های برتر را معرفی و همایشی با حضور آنها برگزار کرد.