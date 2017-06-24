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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

امام جمعه ایلام:

اعتماد مردم مهمترین سرمایه قوه قضائیه است

اعتماد مردم مهمترین سرمایه قوه قضائیه است

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: اعتماد مردم مهمترین سرمایه قوه قضائیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در دیدار مسئولان دادگستری ایلام اظهار داشت: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای تبیین فعالیت های دستگاه قضایی است.

وی بیان داشت: اعتماد مردم به قوه قضائیه مهمترین سرمایه برای این دستگاه است.

لطفی با اشاره به اینکه برقراری عدالت، اجرای قانون و مقایسه با قانون شکنی از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضائی جایگاه مهم و تأثیرگذاری در نظام اسلامی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام مقابله قاطع با قانون شکنان و افراد نابه هنجار را از مهمترین وظایف دستگاه قضا عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری و جمعی از مدیران و کارکنان دادگستری امروز در سومین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در مزار شهدی گمنام با آرمان های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام از دیگر برنامه های مسئولان دادگستری در سومین روز از گرامیداشت هفته قوه قضائیه بود. 

کد مطلب 4013832

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