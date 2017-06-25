تدوین کتب داستانی شهدای مرودشت

به گزارش خبرنگار مهر، درابتدای این جلسه که ظهر یکشنبه در اداره فرهنگ و ارشاد مرودشت برگزار شد،علی مرادی مسئول انتشارات بوی باران و نویسنده کتاب زندگینامه شهید رشیدی با اشاره به ضرورت تهیه کتاب داستان با محوریت شهدای شهرستان گفت: پیش بینی ما تهیه کتابهای ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه ای با داستان هایی برمبنای خاطره پیرامون شهدای مرودشت است و توقع داریم پشتیبانی مالی این رویداد درمرودشت صورت گیرد.

علی کشاورز نایب رئیس خانه مطبوعات ونویسنده کتاب مدافعان پارسه ضرورت پرداختن به دایره وسیع تری ازشهدای سرفراز مرودشت را یادآور شد و افزود: به علت تعدد مراکز فرهنگی ومخاطبین کتاب در مرودشت، توجیه اقتصادی وفرهنگی این کار ارزشمند مهیا است واز طرف دیگر کتابها باید با الگوی ملی وکیفیت مناسب تهیه شود.

وی ضرورت شناخت ابعاد و روحیات رزمندگان جنگ توسط نویسندگان را مورد تاکید قرار داد.

عبدالرضا قیصری مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس هم با اشاره به پتانسیل خوب حوزه ایثار وشهادت درمرودشت گفت: ظرفیتهایی درمرودشت برای پرداختن به ادبیات مکتوب دفاع مقدس وشهداء موجود است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

این شاعر با سابقه ضرورت تشکیل بانک ایده درشهر مرودشت را مورد اشاره قرار داد و افزود: حق مرودشت درحوزه ادبیات دفاع مقدس استیفا نشده است .

قیصری با اشاره به در دستور کار بودن دائره المعارف شهدای فارس گفت: سوژه های موجود درمرودشت بار دراماتیکی و روایی بسیار خوبی دارند و به خوبی می توان با انتخاب های متنوع ومناسب، کتابهای پرمحتوا وارزشمند تهیه نمود.

در ادامه این نشست، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با ابراز خوشنودی از شکل گیری این رویداد و لزوم پرداختن به رشادت های انجام شده درحوزه دفاع مقدس مرودشت گفت: کار درحوزه ایثارگری وشهادت تمامی ندارد و ماموریت حوزه فرهنگ دراین حوزه هرگز پایان نمی یابد.

شهرام صالحی با توجه به گذشت زمان واحتمال از دست رفتن بخشی از حافظه دفاع مقدس نزد حاملان آن، خواستار سرعت بخشی به این جریان شد و افزود: نباید برای این کار منتظر حامیان رسمی نشست و بهتر است خانواده های محترم شهداء و ایثارگران و همه علاقمندان حوزه دفاع مقدس را با این کار معنوی درگیر کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با سپاس ازتلاش های انجام شده به ویژه سایت عاشورائیان توسط جعفر اسکندری گفت: شهرستان مرودشت درحوزه ادبیات مکتوب ومجازی وعرصه داستان دفاع مقدس به دلیل برخورداری از استعدادهای فراوان می تواند پیشرو و الگوی استان و کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، درپایان این نشست مقرر شد دبیرخانه داستان نویسی وادبیات دفاع مقدس تشکیل و با دعوت از تمام نویسندگان حوزه دفاع مقدس اعلام موجودیت کند.