به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اخیرا پروانه سلحشوری، عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی در نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرد که در حال پیگیری و تعیین تکلیف مواردی مانند تبدیل سازمان به وزارتخانه، کمبود امکانات لازم برای حفظ بناهای تاریخی و ابنیه‌ها و از بین رفتن این آثار، عدم توسعه مناسب گردشگری و رونق صنایع دستی و همچنین خروج ۴۴۶ اثر تاریخی جهت برگزاری نمایشگاه در کشور آلمان است.

در این خصوص، سازمان میراث فرهنگی توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

در خصوص طرح تبدیل سازمان به وزارتخانه همانگونه که در خبرها آمده است، رییس سازمان میراث فرهنگی در اولین واکنش به این طرح گفت: نظریه تغییر ساختار سازمان با هدف انجام مناسب‌تر تکالیف و وظایف نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.

در خصوص این موضوع باید اذعان داشت که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری براساس اهداف و وظایف تعریف‌شده فعالیت می‌کند و تغییر ماهیت اداری سازمان و اصلاح ساختار اداری، مطالعات خاصی را می‌طلبد، به همین دلیل باید قبل از هر اقدامی این مطالعات با دسته بندی انجام شود تا بتوان در ادامه تصمیم‌گیری کرد که مسلما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی می توانند در این خصوص اقدامات راهگشایی صورت دهند.

از سوی دیگر اداره کل تنقیح قوانین مجلس اشاره کرده است این طرح با قوانین بالادستی نظام مثل ماده ۲۸ برنامه ششم مغایرت دارد. این ماده دولت را به کاهش حجم مکلف کرده و طبق آن دولت باید هر سال ۱۵ درصد از حجم خود را کاهش دهد و طبق اظهار نظر سخنگوی محترم دولت وزارتخانه شدن این سازمان در دستور کار دولت دوازدهم نیست.

صعود ۴ پله‌ای رتبه گردشگری ایران

درباره عدم توسعه مناسب گردشگری که در نامه اشاره شده است شایان ذکر است که یکی از مهمترین ارکانی که پس از اجرای برجام مورد تقویت قرار گرفت صنعت گردشگری کشور بود و نتیجه آن رشد ۲.۸درصدی ورود گردشگران به ایران در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ و رشد ۱۰درصدی گردشگران ورودی ما نسبت به سه سال ۹۱ تا پایان ۹۴ بود. طبق گزارش رسمی ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه جهانی گردشگری ایران در این سال چهار پله صعود داشته است، بدین معنی که ما در این شاخص، نسبت به سال ۲۰۱۵، شاهد رشد چهارپله‌ای بودیم و در جایگاه ۹۳ قرار گرفتیم.

به عنوان زیر ساخت گردشگری تعداد هتل‌های ۴ستاره و ۵ستاره، تا پایان سال ۹۲، ۱۲۵ واحد بود که تا پایان سال ۹۵، ۳۵ هتل ۴ستاره و ۵ستاره دیگر به این تعداد افزوده شده و ۲۰ هتل دیگر نیز درحال احداث است که تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

همچنین آغاز فرایند تدوین سیاست های کلی و راهبردهای بخش گردشگری کشور در قالب سند راهبردی با همکاری دستگاههای مرتبط، صاحبنظران، فعالان و استادان دانشگاه ها از اقدامات ارزنده و بسیار مهمی است که در دستور کار جدی سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.

انتخاب ۷۶ روستا به عنوان پایلوت برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز گردشگری و رونق کسب و کار محلی در سال ۹۶ و تهیه دستورالعمل اجرایی توسعه گردشگری دریایی جهت تصویب در هیات محترم وزیران از اقدامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

تهیه بسته های آموزش روستاهای هدف گردشگری، برگزاری ۸ جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در سراسر کشور، برگزاری همایش "گفتمان فرهنگ مهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری، حضور در نمایشگاه های بین المللی جاتا ژاپن، عمان، هلند، اتریش، فیتور اسپانیا، ITB برلین، روسیه، برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی تهران، گردشگری و صنایع وابسته، برگزاری ۱۸ تور آشناسازی برای کشورهای ایتالیا، چین، ترکیه(۲)، ارمنستان، قزاقستان، تایلند، روسیه، مالزی، فرانسه، دانمارک، اتریش (اسکاندیناوی)، برگزاری تورهای ارزان قیمت (یارانه سفر) برای ۳ استان، حضور در ۸ نشست بین المللی با موضوع گردشگری و حضور در نشست های شورای اجرائی سازمان جهانی جهانگردی (۲ دوره) همگی از اقدامات و فعالیت هایی است که در راستای توسعه صنعت گردشگری در کشور در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.

یکی دیگر از مواردی که در دستور ریاست سازمان قرار دارد توسعه مناسبات گردشگری منطقه ایست که در این میان کشور روسیه یکی از کشورهایی است که در فهرست کشورهای هدف گردشگری ایران قرار دارد. در همین راستا تورگردانان روسی، اکتبر ۲۰۱۷، برای آشنایی با ظرفیت ها و جاذبه های ایران به کشورمان سفر می کنند. همچنین چین یکی دیگر از کشورهایی است که مقرر است طی چند ماه آینده مسئولان گردشگری این کشور به ایران سفر کنند. ایجاد کریدور گردشگری دو طرفه بین ایران و ویتنام جز دستور کارهایی بود که بعد از سفر دکتر روحانی به ویتنام مطرح شد وگردشگری دریایی به عنوان یکی از اصلی ترین زمینه های همکاری ایران و ویتنام مطرح شده است.

همچنین گسترش گردشگری بین ایران و کشورهای آسیای دور از جمله کره جنوبی و ژاپن یک راهبرد جدی است. لغو روادید بین کشورها از جمله زمینه های لازم برای گسترش گردشگری بین ایران و این دو کشور است.

در خصوص کمبود امکانات برای حفظ بناهای تاریخی و از بین رفتن آثار باید گفت چنانکه مطلعید این موضوع با توجه به گستردگی تعداد آثار، بودجه هنگفتی می‌طلبد که در این زمینه در بحث هماهنگی بین دستگاهی اقدامات خوبی صورت گرفته است. صندوق حفظ و احیا در راستای حفاظت با تعییر کاربری بنا و مشارکت بخش خصوصی عملکرد مطلوبی داشته است. در ضمن، آیین نامه حفاظت از آثار تاریخی نیز در دستور کار است به طوری که در سال گذشته بیشترین مرمت ها با مشارکت مردمی در سازمان اتفاق افتاده است. مسلما همراهی و همکاری مجلس محترم در این خصوص می تواند سازمان میراث فرهنگی را در انجام وظایف خود یاری رساند.

تدوین طرح ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی در توسعه صنایع دستی روستایی

همچنین در این نامه به لزوم رونق صنایع دستی نیز اشاره شده است که در این خصوص باید گفت طرح ایجاد ۶۰هزار فرصت شغلی در توسعه صنایع دستی روستایی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین شده است.

در این میان رقم صادرات صنایع دستی در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۵ بدون احتساب رقم صادرات چمدانی به ۱۱۳ میلیون دلار رسیده است.

برپایی ۶۷۵ بازارچه موقت نوروزی در نوروز ۹۶، ایجاد ۸ بازارچه دائمی صنایع دستی در ۷ استان و حضور و مشارکت ۱۱۲ هنرمند ایرانی در ۱۱ نمایشگاه و جشنواره خارجی از نشانه های رونق صنایع دستی در کشور است.

لایحه حمایت از هنرمندان صنایع دستی در حمایت از تولید داخلی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در حمایت از تولید داخلی نقش ویژه ای خواهد داشت.

نامه به رییس جمهور درباره بیمه شاغلین صنایع دستی

پیگیری مستمر به منظور رفع مشکل اجرای قانون بیمه شاغلین صنایع دستی از مهمترین اقدامات معاونت صنایع دستی سازمان است که در این خصوص زهرا احمدی پور معاون رییس جمهور و رییس سازمان نیز در نامه ای به رییس جمهوری محترم پیگیر رسیدگی به وضعیت بیمه هنرمندان صنایع دستی در کشور شد.

از دیگر اقدامات مهم معاونت صنایع دستی بررسی و امکان سنجی و ظرفیت سنجی اشتغال ویژه در ۷۶ روستای هدف گردشگری و صنایع دستی است که در راستای طرح ضربتی تولید و اشتغال در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است.

یکی دیگر از برنامه های معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی اجرای طرح کارگاه گردی نوروزی در نوروز ۹۶ و بازدید بالغ بر ۴ میلیون نفر گردشگر در ایام نوروز ۹۶ از مراکز واحدهای تولید صنایع دستی بوده که اقدامی در خور تحسین است.»

همچنین در خصوص خروج ۴۴۶ اثر تاریخی جهت برگزاری نمایشگاه در کشور آلمان گفتنی است که دولت آلمان با تایید وزارت امور خارجه ایران این اشیا را بیمه و مصونیت مطلق آن ها را تضمین کرده است و این آثار کمتر از یک سال دیگر به کشور بازگردانده می شود.

پس از برجام درخواست برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به صورت ویژه‌ای افزایش پیدا کرده که علاقه دولت آلمان برای نمایش آثار تاریخی ایران از آن جمله است شرکت ایران در نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن میان آب و کویر» در آلمان بازتاب بسیار مثبتی در رسانه ها داشته است و ما شاهد افزایش گردشگران ورودی از آلمان به کشورمان هستیم.