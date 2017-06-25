افزایش ۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه/نرخ دلار به ۳۷۵۶ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۶۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

بررسی قیمتها حکایت از افزایش ۳۵۰۰ تومانی قیمت نیم سکه، ۵۰۰ تومانی قیمت ربع سکه و هزار تومانی قیمت سکه یک گرمی دارد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۷ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۵۷ تومان، یورو ۴۲۹۰ تومان، پوند ۴۸۶۳ تومان، درهم امارات ۱۰۲۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۲ تومان است.