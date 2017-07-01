  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

اصرار دوباره برانکو برای جذب هافبک عراقی

اصرار دوباره برانکو برای جذب هافبک عراقی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بار دیگر خواهان جذب هافبک تیم ملی عراق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته است بشار رسن را جذب کند. از قرار معلوم مسئولان پرسپولیس پیشنهاد مالی خود را به این بازیکن داده اند و حاضر نیستند مبلغ آن را افزایش دهند.

برانکو ایوانکوویچ در جلسه خود با ترکاشوند و طاهری اعلام کرده تکلیف این بازیکن را روشن کنند. اصرار برانکو برای جذب بشار رسن به خاطر زیر ۲۳ ساله بودن اوست و نیازی نیست پرسپولیسی ها جایی برای او در لیست بزرگسال خالی کنند.

قرار است این هفته جلسه نهایی در این خصوص با مدیربرنامه های هافبک جوان تیم ملی عراق برگزار شود تا در صورت توافق همراه با پرسپولیسی ها عازم اوکراین شود.

کد مطلب 4014738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها