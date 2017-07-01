اصرار دوباره برانکو برای جذب هافبک عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته است بشار رسن را جذب کند. از قرار معلوم مسئولان پرسپولیس پیشنهاد مالی خود را به این بازیکن داده اند و حاضر نیستند مبلغ آن را افزایش دهند.

برانکو ایوانکوویچ در جلسه خود با ترکاشوند و طاهری اعلام کرده تکلیف این بازیکن را روشن کنند. اصرار برانکو برای جذب بشار رسن به خاطر زیر ۲۳ ساله بودن اوست و نیازی نیست پرسپولیسی ها جایی برای او در لیست بزرگسال خالی کنند.

قرار است این هفته جلسه نهایی در این خصوص با مدیربرنامه های هافبک جوان تیم ملی عراق برگزار شود تا در صورت توافق همراه با پرسپولیسی ها عازم اوکراین شود.