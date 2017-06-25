پاسخ سپاه برای تروریست های داعش کوبنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری بندرعباس، احمد پویافر در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس ضمن تسلیت گفتن شهادت جمعی ازهموطنان در حادثه تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره)، افزود: در پاسخ به این اقدام تروریستی سپاه با دقت مواضع داعش را مورد هدف موشک های خود قرار داد.

وی ادامه داد: این تنها بخشی از توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود و اگر هر کدام از کشورها و یا کسانی که بدخواه این نظام هستند بخواهند برای نظام مشکل ایجاد کنند با پاسخ محکم و کوبنده نظامی جمهوری اسلامی مواجه می شوند.

این مقام مسئول بیان داشت: پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ترقه بازی ۱۷ خرداد داعش و تروریست های تفکیری در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی کوبنده بود.

فرماندار بندرعباس اضافه کرد: امید می رود تروریست ها دست عبرت گرفته و به خود اجازه ندهند در برابر این ملت مقتدر دست به این حرکت ها بزنند.

پویافر در بخش دیگری از سخنان خود به روز جهانی قدس اشاره اشاره کرد و گفت: در روزهایی آخر ماه مبارک رمضان هستیم و مردم در روز جهانی قدس بار دیگر حضور خود را در کشور به نمایش می گذارند و به همه آنهایی که به دنبال کار شکنی بر علیه نظام هستند نشان میدهند به نظام جمهوری اسلامی پای بند هستند.

وی در ادامه افزود: انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ با حضور گسترده مردم و بدون مشکل انجام شد که آمار شرکت کنندگان در سطح ریاست جمهوری در شهرستان بندرعباس ۲۳۱ هزار و ۹۸۰ نفر معادل ۷۷.۷۳ درصد در انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سطح شهربندرعباس ۲۲۸ هزار و ۴۶۰نفر معادل۷۳.۶۶ درصد در این انتخابات بوده است و همچنین میزان مشارکت مردم در سطح شهرستان بندرعباس برای انتخابات ریاست جمهوری ۷۳.۸۱ درصد که در نوع خود یک رکور محسوب می شود.

پویافردر پایان بیان داشت: از تمامی روسای ادارات،سازمانها،بخشداران،شهرداران،نیروهای انتظامی و امنیتی که در انتخابات ۹۶ همکاری نموده کمال تشکر را دارم.