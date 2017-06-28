پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی دندانپزشکی در علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس آزمون در تیرماه ۹۶ صورت می گیرد.

ثبت نام این آزمون از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ تیرماه در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیریت امور تحصیلات تکمیلی انجام می شود. آزمون پذیرش در تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۶ برگزار و تاریخ ثبت نام و شروع دوره ها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

ظرفیت دوره در رشته های پروستو ایمپلنت ۱ نفر، دندانپزشکی بیمارستانی ۲ نفر، ارتوسرجری ۲ نفر، پریو ایمپلنت ۱ نفر و جراحی ایمپلنت های پیشرفته ۱ نفر است.

طول دوره مذکور حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۱۸ ماه است و اولویت پس از قبولی در شرایط یکسان با اعضای هیات علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور است.

این آزمون به زبان فارسی و انگلسی با نرم افزار Power Point برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در آزمون فلوشیپ پروستو ایمپلنت، از پیش تخصص پروتزهای دندانی؛ رشته دندانپزشکی بیمارستانی از پیش تخصص رشته دندانپزشکی کودکان؛ رشته ارتوسرجری از پیش تخصص ارتو دنسی؛ رشته پریو ایمپلنت از پیش تخصص پریو دانتیکس؛ رشته جراحی ایمپلنت های پیشرفته از پیش تخصص جراحی پذیرفته خواهند شد.