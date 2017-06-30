آموزش فنون مذاکرات تجاری بین الملل به شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت مذاکره، هنر رسیدن به تفاهمی عمومی از طریق چانه زدن بر سر نکات اساسی توافق از قبیل نحوه تحویل، مشخصات، قیمتها و شرایط است. از آنجائیکه بین این عناصر با عناصر دیگر روابط بسیاری وجود دارد، مذاکره هنری است مشکل که نیازمند تمرین، داوری، کاردانی و قضاوت صحیح است. مذاکره کننده موثر، باید یک خریدار واقعی باشد و از احتمالات معامله با فروشنده آگاهی داشته باشد.

یک مذاکره کننده تنها از طریق آشنائی و اطلاع از قدرت نسبی چانه زنی می تواند بداند چه موقع باید محکم باشد و یا احتمالاً چه زمانی باید در قیمتها و شرایط امتیازاتی اعطا کند.

در مذاکرات بین المللی، دریافت درست از رفتارها و موضوعات مطرح شده از طرف شرکت یا بازرگان خارجی می تواند نقش موثری در پیگیری نتابج مذاکرات ایفا کرده و در نهایت منجر به موفقیت بالاتری در مذاکرات شود.

شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه روابط تجاری خود در نمایشگاه های بین المللی و یا مذاکرات تجاری با شرکت های بین المللی لازم است اصول اساسی در مذاکرات بین المللی را رعایت کرده و در چهارچوب بین اصولی مذاکرات صحبت کنند.

بر همین اساس کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات بین المللی برای شرکت های دانش بنیان توسط کریدور صادرات محصولات دانش بنیان برگزار می شود تا آگاهی مدیران بازرگانی شرکت ها در این خصوص افزایش یابد.

مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد، کارشناسان و مدیران بازرگانی، خرید و تدارکات، کلیه دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، MBA، اقتصاد، سایر علاقمندان و فعالان حوزه بازرگانی خارجی می توانند مخاطبان اصلی این کارگاه آموزشی باشند.

الزامات موفقیت در مذاکره، بررسی مدل ارتباطی و نقش آن در مذاکره، نکات مهم قبل از جلسه مذاکره، دستور جلسه و نکات اجرایی، ارزش آفرینی در جلسات مذاکره، هنر سوال پرسیدن در جلسات مذاکره، نبایدهای جلسات مذاکره، نیرنگهای جلسات مذاکره و روشهای مقابله با آنها برخی از سرفصل های این کارگاه آموزشی هستند.

زمان برگزاری این کارگاه آموزشی چهارشنبه چهاردهم تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۸ در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار می شود. ثبت نام برای شرکت های دانش بنیان نانو با ۷۵ درصد تخفیف و سایر شرکت ها ۷۰ درصد تخفیف است.