تخفیف اسکاتلندی ها به ترزا می/گریز موقت نخست وزیر!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: آنچه طی روزهای اخیر در اسکاتلند می گذرد، ترزا می را به شدت نگران ساخته است. نخست وزیر انگلیس از یک سو ناچار است مذاکرات خروج کشورش از اتحادیه اروپا را مدیریت کند و از سوی دیگر، نگران استقلال اسکاتلند از کشورش باشد.

رای مثبت پارلمان اسکاتلند به برگزاری همه پرسی استقلال از یک سو و اعمال فشار ساکنان این منطقه به لندن برای برگزاری این همه پرسی، ترزا می را در موقعیتی دشوار قرار داده است. اسکاتلندی ها معتقدند با توجه به وقوع پدیده غیر قابل پیش بینی برگزیت، آنها حق دارند برای تعیین نسبت جدید خود با اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند.

نکته قابل تامل اینکه در جریان برگزاری همه پرسی برگزیت، ساکنان اسکاتلند بر خلاف ساکنان بسیاری از مناطق دیگر انگلیس، به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند اما در مجموع، آرای عمومی در انگلیس به گونه ای بود که جایی برای مانور اسکاتلندی ها باقی نگذاشت.

در همه پرسی سال ۲۰۱۴ میلادی، ساکنان اسکاتلند به عدم استقلال این منطقه از انگلیس رای دادند. با این حال بسیاری از اسکاتلندی ها و خصوصا طرفداران استقلال اسکاتلند معتقد بودند که دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس با دادن وعده هایی دروغین، ساکنان اسکاتلند را فریب داده است.

در هر حال، کمتر کسی تصور می کرد که پس از مدتی کوتاه (حدود سه سال) بار دیگر زمزمه های برگزاری همه پرسی اسکاتلند به گوش برسد. حتی خود طرفداران استقلال اسکاتلند معتقد بودند که اساسا امکان برگزاری همه پرسی جدید حداقل تا دهه های بعدی وجود نخواهد داشت. اما پدیده برگزیت همه معادلات را بار دیگر به سود طرفداران استقلال اسکاتلند تغییر داد.

هم اکنون طرفداران استقلال اسکاتلند با بهره گیری از حمایت عمومی، در صددند بار دیگر همه پرسی استقلال از انگلیس را برگزارکنند. آنها معتقدند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لازم است ساکنان اسکاتلند در قبال شایط موجود تصمیم خود را اتخاذ کنند زیرا در سال ۲۰۱۴ میلادی، اساسا سختی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به میان نیامده بود. شاید اگر در سال ۲۰۱۴ نیز اگر کسی از انگلیس منهای اروپا سخن به میان می آورد، ساکنان اسکاتلند رای به جدایی از انگلیس می دادند.

در هر حال، حزب ملی اسکاتلند که پیگیر برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه از انگلیس است، اعلام کرده برگزاری همه پرسی دوم استقلال تا روشن شدن مفاد برگزیت به تعویق خواهد افتاد.

به این ترتیب، مقامات حزب ملی اسکاتلند به ترزا می و محافظه کاران فرصتی داده اند تا در مذاکرات برگزیت، خودی نشان داده و شرایط مطلوب اسکاتلندی ها را مدنظر قرار دهند.

با این حال در صورتی که ترزا می نتواند به توافق خوبی با مقامات اروپایی دست پیدا کند، همه پرسی دوم اسکاتلند (در سایه میل استقلال طلبی اسکاتلندی ها) برگزار خواهد شد. در این صورت، جدایی اسکاتلند از انگلیس به شدت محتمل خواهد بود.

از این رو فرصتی که حزب ملی اسکاتلند در اختیار ترزا می قرار داده به معنای حل معمای اسکاتلند نیست، بلکه به معنای ایجاد تاخیری مدیریت شده در برگزاری همه پرسی دوم اسکاتلندی هاست.

انگلیس قصد دارد تا اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی( ماه مارس) از اتحادیه اروپا خارج شود. از این رو امکان دارد زمان برگزاری همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند به بعد از ماه آوریل یا ژوئن سال ۲۰۱۹ موکول شود.

سران حزب ملی اسکاتلند معتقدند که همه پرسی دوم استقلال اسکاتلند، حداکثر باید تا سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار شود.