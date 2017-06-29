۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

در حوزه بازاریابی ؛

کتاب استاد دانشگاه تهران توسط دو ناشر بین المللی منتشر شد

کتاب دوجلدی اصول بازارشناسی هاشم آقازاده دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، توسط انتشارات پالگریو مک‌میلان و اشپرینگر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلد اول کتاب اصول بازار شناسی به مباحث نظری و جلد دوم آن به کاربرد نظریه در این حوزه می‌پردازد.

جلد اول این کتاب در سال ۲۰۱۶ و جلد دوم آن در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است.

این کتاب برای اولین بار در دنیا مفهوم جدیدی با عنوان بازار شناسی (Marketology) را از دیدگاه نظری و عملی در قالب کتاب مطرح و تبیین کرده است.

در جلد اول این کتاب ضمن اشاره به خلاهای مفهومی و کاربردی در زمینه بازار، بازار شناسی به عنوان مفهومی جامع، معرفی و تبیین شده و دیدگاه‌ها، روش‌ها و مدل‌های مرتبط با آن شرح و بسط یافته است.

در جلد دوم این کتاب پس از بیان بازار شناسی به عنوان علم بازار، کاربردهای آن در فضای کسب و کار با ارائه کار برگ‌های عملیاتی تشریح شده است.

