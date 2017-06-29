آمادگی کامل وزارت نیرو برای تامین آب و برق درپیک مصرف تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ستار محمودی در آخرین روز از هفته صرفه‌جویی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته با ازدیاد جمعیت خدمات گیرنده، حدود ۴ درصد رشد مصرف در کشور را شاهد بوده‌ایم اظهار داشت: برای تأمین نیازهای کشور نسبت به سال گذشته با حدود ۶ درصد اختلاف روبرو هستیم که وزارت نیرو تلاش کرده است این اختلاف را با مجموعه اقداماتی از جمله بهسازی منابع آب، بهسازی سامانه‌های انتقال دهنده و پایش آب، بهسازی سامانه‌های مدیریت آب شهری و مدیریت آب و فاضلاب روستایی، بهسازی چاه‌ها، تعمیر و نگهداری و اصلاح وضعیت تصفیه خانه‌ها، حدود ۳ تا ۴ درصد این اختلاف را جبران و مابقی را با مدیریت در مصرف تأمین کند تا بتوان با موفقیت از پیک مصرف تابستان عبور کرد.

وی با بیان اینکه بر خلاف تصور عامه مردم، وضعیت بارش‌ها در سال جاری خوب نبوده است، افزود: آمارها حاکی از آن است که بارش‌های کشور در مقایسه با میانگین سال گذشته ۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در میانگین دراز مدت ۳ درصد کاهش داشته است.

قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به میزان میانگین بارش‌های یک ساله که در شرایط نرمال کشور بین ۲۴۵ تا ۲۵۰ میلی‌متر است، گفت: امسال حدود ۲۲۳ میلی‌متر بارش در سطح کشور داشتیم و با توجه به اینکه در تابستان شاهد حداقل بارش و حداکثر تبخیر هستیم، لذا در بهترین حالت حدود ۷ تا ۸ میلیمتر به این میزان اضافه خواهد شد که نسبت به سال گذشته و میانگین دراز مدت دارای کاهش بارش بوده و از میانگین بارش نرمال نیز برخوردار نیستیم. صرفه جویی به این معنی نیست که مشترکان از مصرف آب منع شوند بلکه جلوگیری از اسراف آب در زمان مسواک زدن، وضو گرفتن، استحمام و ... است.

محمودی با اشاره به اینکه واژه صرفه جویی دارای ریشه عمیقی در فرهنگ ایرانیان بخصوص در مواد مصرفی از جمله مواد غذایی، آب و نان دارد و از گذشته‌های دور در اذعان موجود بوده است، مدیریت در مصرف بجز صرفه اقتصادی برای خانوار، دارای پیام فرهنگی نیز هست که به حفظ مسائل بهداشتی و محیط زیست منجر می‌شود.

وی با بیان این مطلب که وزارت نیرو با انجام برنامه ریزی‌های دقیق از جمله تعمیر و نگهداری تجهیزات آبرسانی و سامانه‌های داخل شهری و همچنین آماده باش مجموعه نیروهای صنعت آب کشور آمادگی دارد تا نیاز آبی مردم را در تابستان سال جاری تأمین کند، گفت: همه این موارد با همکاری صادقانه مردم فهیم کشورمان میسر خواهد شد تا بتوانیم تابستان امسال را با آمادگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته و با شرایط بهتری سپری کنیم.

قائم مقام وزیر نیرو آب و برق شهری و روستایی رااز عوامل زنده و پویا دانست و با بیان اینکه خطوط آن همواره دچار شکستگی لوله، خرابی تجهیزات و آسیب دیدگی پمپ می‌شوند و زمان محدودی نیاز است تا مورد تعمیر قرار گیرند افزود: وقتی در نقطه ای از شهر با قطع آب یا کمبود فشار مواجه می‌شویم به این معنی نیست که کمبود آب داریم بلکه روزانه در سطح کشور با حدود ۱۴ هزار مورد حادثه که باعث وقفه در توزیع آب می‌شود مواجه هستیم که همکاران صنعت آب در اسرع وقت به ترمیم آن‌ها می‌پردازند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه امسال وضعیت آب شهر مقدس مشهد برای زائران امام رضا (ع) بهتر از سال‌های قبل خواهد بود اضافه کرد: بر اساس برنامه‌های وزارت نیرو چگونگی تأمین و توزیع آب در شهر مقدس بخوبی اجرا خواهد شد تا مشترکان و زائران در تابستان نیز دچار نارسایی در این خصوص نشوند. وضعیت آب پشت سد دوستی نسبت به سال گذشته در شرایط بهتری قرار دارد ولی نمی‌تواند تمام نیاز آبی شهر مشهد را تأمین کند و لازم است مابقی آب مورد نیاز از منابع دیگر تأمین شود.