تجلیل کمیته ملی پارالمپیک از مدال آوران ۸ دوره بازی های پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه کمیته ملی پارالمپیک برای تقدیر از مدال آوران ادوار مختلف بازی های پارالمپیک تابستانی شهریورماه امسال برگزار می شود. در این مراسم از ورزشکارانی که طی هشت دوره گذشته بازی های پارالمپیک موفق به کسب مدال طلا، نقره یا برنز در رشته های مختلف شدند، تقدیر خواهد شد.

بازی های پارالمپیک تابستانی ۱۹۸۸ سئول، ۱۹۹۲ بارسلون و مادرید، ۱۹۹۶ آتلانتا، ۲۰۰۰ سیدنی، ۲۰۰۴ آتن، ۲۰۰۸ پکن، ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریودوژانیرو هشت دوره بازی های پارالمپیک هستند که ورزشکاران معلول کشورمان در آنها حضور داشتند. در جریان این بازی ها ۱۴۵ ورزشکار معلول کشورمان موفق به مدال آوری شدند.

قرار است مراسم ویژه کمیته ملی پارالمپیک برای تقدیر از ۱۴۵ ورزشکار مدال آور ادوار مختلف بازی های پارالمپیک تابستانی به میزبانی مشهد برگزار شود.