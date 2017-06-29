به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی کشور با بیان اینکه برابر آخرین گزارش‌های دریافتی ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده مرزن آباد گزارش شده گفت: ترافیک سنگین و طول محور پرحجم گزارش شده است.

وی با بیان اینکه شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور شمال به جنوب هراز محدوده نارنجستان تا تونل شماره یک هستیم ادامه داد: همچنین محدوده سه راهی چلاو در جنوب به شمال محور هراز و ورودی شهر رودبار در استان گیلان، مسیر شمال به جنوب و محدوده کارسالار در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رحمانی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.