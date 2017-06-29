  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

آخرین وضعیت راههای کشور؛

بار سنگین ترافیک در جاده‌های شمال

بار سنگین ترافیک در جاده‌های شمال

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی کشور با بیان اینکه برابر آخرین گزارش‌های دریافتی ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده مرزن آباد گزارش شده گفت: ترافیک سنگین و طول محور پرحجم گزارش شده است.

وی با بیان اینکه شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور شمال به جنوب هراز محدوده نارنجستان تا تونل شماره یک هستیم ادامه داد: همچنین محدوده سه راهی چلاو در جنوب به شمال محور هراز و ورودی شهر رودبار در استان گیلان، مسیر شمال به جنوب و محدوده کارسالار در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رحمانی افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 4017002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها