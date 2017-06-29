آخرین وضعیت تیم نفت پس از انتخاب کریمی/ اولین تقاضای سرمربی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر علی کریمی بر اساس درخواست باشگاه و پس از جمعبندیهایی که نهایی، خواهان تمدید قرارداد برخی نفرات فصل گذشته شده است. کریمی برخی نفرات را هم به عنوان بازیکن جدید مد نظر دارد و نام برخی از این نفرات را به عنوان گزینه قطعی و برخی را به عنوان گزینههای احتمالی با باشگاه در میان گذاشته است.
حسین قدوسی ضمن بیان این مطلب افزود: علی کریمی دستیارانی را مدنظر دارد ولی هنوز حضور هیچ یک از آنها در تیم قطعی نشده است، کریمی شخصا در حال گفتوگو با گزینههای مدنظرش هست.
سخنگوی نفت در ادامه گفت: علی کریمی و باشگاه نفت در حالی اقدامات برای بستن تیم، کادر و... را آغاز کردهاند که هنوز قرارداد علی کریمی امضا نشده و حقیقتا کریمی هنوز درباره مبلغ قرارداد خود حرفی نزده است. جلسه بعدی کریمی و عرفانیان سرپرست باشگاه هم پس از هماهنگی طرفین برگزار خواهد شد که در این جلسه احتمال دارد پیش قراردادی به امضا برسد و سپس قرارداد نهایی در روزهای آتی پس از تایید نهایی طرفین امضا شود.
وی تصریح کرد: زمان جلسه معارفه هنوز مشخص نیست و پس از آنکه پیش قرارداد امضا شد با هماهنگی کریمی و مدیریت باشگاه درباره جلسه معارفه و یا نشستی که مدیریت باشگاه و سرمربی تیم پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه باشند اطلاعرسانی خواهد شد.
قدوسی در پایان گفت: میتوانم بگویم کریمی دست به انتخابهای هوشمندانهای زده که اگر به سرانجام برسد میتواند بستر موفقیت تیم را فراهم سازد و شاید هم برخی انتخابهای علی کریمی حکم سورپرایزهایی را در فوتبال ایران داشته و علاوه بر مسایل فنی از نگاه هواداری و رسانهای جذابیتهایی هم داشته باشد.
