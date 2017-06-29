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۹ تیر ۱۳۹۶، ۳:۰۱

نقل و انتقالات لیگ هفدهم؛

بازیکن پیشین پرسپولیس شاگرد علی کریمی می شود

بازیکن پیشین پرسپولیس شاگرد علی کریمی می شود

بازیکن پیشین تیم های پرسپولیس و ماشین سازی در هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر پیراهن نفت تهران را برتن خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی کریمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران معرفی شد، تلاش برای تمدید قرارداد بازیکنان قبلی و جذب بازیکنان جدید آغاز شد که البته تاکنون هیچ بازیکنی پس از حضور کریمی قراردادش را تمدید یا امضا نکرده است.

با این حال پنجشنبه شب علی کریمی در نشستی با پیام صادقیان در مورد حضور وی صحبت هایی انجام داد و طرفین برای همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. صادقیان حضورش در نفت را تایید و اعلام کرده است که برای علی کریمی با قرارداد سفید بازی خواهد کرد.

پیام صادقیان سابقه بازی در تیم های ذوب آهن، پرسپولیس، نفت و ماشین سازی را دارد.

کد مطلب 4017173
رضا خسروي

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