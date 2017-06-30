بازیکنی که اگر برود پول و نظم می آورد؛ نرود گل!

به گزارش خبرنگار مهر، برای پرسپولیسی که به طارمی آقای گل دو سال اخیر عادت کرده و چالش های زیادی با او در طول فصل داشته جدایی این بازیکن چندان جالب نیست و در واقع به چالش کشیدن برانکو را نوید می دهد که رابطه خوبی با طارمی نداشته و بارها این بازیکن از برانکو نافرمانی کرده است.

در واقع مطمئن باشید اگر آن دعوا ها قبل از دیدار با صنعت نفت در اردوی پرسپولیس و آن پنالتی زدن ها بر خلاف دستور برانکو نبود این مربی هرگز اجازه نمی داد که طارمی از پرسپولیس با وجود داشتن قرارداد جدا شود اما حالا در مصاحبه ای جداگانه این موضوع را اعلام کرده است که طارمی می تواند برود.

طارمی سال گذشته هم باب رفتن را باز کرد و حتی از پرسپولیس رفت تا برانکو وقتی درخواست برگشت او را دید اعلام کند که وی و رضائیان جایی در پرسپولیس ندارند، با این وجود در پی فشار های بعدی برانکو در تیمش هم جای رضائیان را باز کرد و هم جای طارمی را و حالا دوباره در همین شرایط قرار گرفته که طارمی دوست دارد برود و اینبار برانکو هم قصد نگه داشتن او را ندارد.

واقعیت این است که تلاش طارمی برای رفتن به اروپا طبیعی است و این کار را خیلی بازیکنان مسن تر از طارمی هم انجام می دهند بازیکنانی مثل حاج صفی که می کوشد یک بار دیگر به اروپا برود و تحت تعلیم مربیان اروپایی قرار بگیرد و ساختار باشگاه های اروپایی را زیر نظر ببرد تا برای آینده مربیگری اش دانسته هایی بیشتر از امروز داشته باشد. با این حال این کوشش برای جدایی که معلوم هم نیست به نتیجه برسد برای پرسپولیس چندان خوب نیست این خوب نبودن همانقدر بد است که ماندن طارمی با وجود چالش با برانکو بد است.

به نظر نمی رسد با وجود مبلغی که پرسپولیس برای رضایت نامه طارمی اعلام کرده این بازیکن بتواند به اروپا برود اما اگر برود از منظر نظم و موضوع مالی به سود پرسپولیس است و پرونده گولج و مانوئل را برای بسته شدن یازی می کند اما قطعا جانشین کردن آقای گل حتی برای برانکو آن هم به سرعت بسیار سخت است هر چند گادوین منشا بازیکن خوبی بوده اما معلوم نیست در پرسپولیس هم بتواند آن منشایی باشد که در پیکان بود.

شاید هم مثل سال قبل طارمی برود و باز هم به پرسپولیس برگردد و اینبار با منشا بر سر آقای گلی رقابت کند و البته امیدواریم سرنوشتی مثل رامین رضائیان نداشته باشد.