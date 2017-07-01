به گزارش خبرگزاری مهر، آذین موحد مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران، پژوهشگر، مدرس و نوازنده‌ فلوت درباره سمینار «لذت نوازندگی موتزارت» گفت: برعکس سمینارهای گذشته که بر طرح مباحث بنیادین در نوازندگی و پداگوژی فلوت تمرکز داشت، این سمینار با گرایش خاص بر معرفی اصول نوازندگی در آثار ولفگانگ آمادئوس موتزارت آهنگساز شهیر اروپا، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: کارگاه‌های تخصصی و مسترکلاس‌ها، شرکت‌کنندگان را با مباحث مهم در درک موسیقیِ موتزارت آشنا خواهد کرد.

مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران در مورد دیگر فعالیت‌های این سمینار توضیح داد: حضور متخصصان مختلف از جمله هانس اودو کروئلس پیانیست و موتزارت‌شناسِ آلمانی برای برگزاری کنسرت پژوهشی در مورد «موتزارت کودک» که با بررسی سونات‌های فلوت K.۱۳ وK.۱۴ که موتزارت در سن هشت سالگی نوشته است، شرکت‌کنندگان را با هسته‌ خلاقیت و نبوغ در آهنگسازی موتزارت آشنا خواهد کرد.

موحد افزود: اینجانب به همراه استادان شناخته‌شده‌ فلوت همچون سعید تقدسی و فیروزه نوایی مسترکلاس‌های مختلفی برگزار خواهیم کرد. همچنین تحلیل موسیقی فیلم «آمادئوس» توسط ساسان محبی (متخصص آهنگسازی فیلم و پداگوگ پیانو) و بررسی جایگاه موتزارت از دیدگاه اتنوموزیکولوژی توسط میترا جهاندیده (نوازنده‌ فلوت و متخصص اتنوموزیکولوژی) در کنار کارگاه‌های سبک‌شناسی موتزارت و اصول بداهه‌پردازی بر آثار موتزارت، در این سمینار سه روزه برگزار خواهند شد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه در پایان گفت: از رویکردهای دیگر این سمینار ایجاد فرصت برای نوازندگی توسط شرکت‌کنندگان است. به‌غیر از اجرای قطعات در مسترکلاس‌ها، شرکت‌کنندگان فرصت خواهند یافت به اجرای کنسرتوها در شرایط کارگاهی با ارکستر دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف بپردازند.

علاقمندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به سایت انجمن فلوت ایران به آدرسwww.iranflutesociety.org مراجعه کنند.