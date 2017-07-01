  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛

تیم ملی والیبال نشسته مردان به چهارمین برد متوالی دست یافت

تیم ملی والیبال نشسته مردان به چهارمین برد متوالی دست یافت

تیم ملی والیبال نشسته مردان با غلبه بر قزاقستان به دیدارهای بدون باخت خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار چهارم تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز شنبه برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق شدند مقابل قزاقستان در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ صاحب برتری شوند. 

این چهارمین پیروزی متوالی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه بود. این تیم پیش از این مقابل تیم های ژاپن، چین و سریلانکا پیروز شده بود.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران فردا یکشنبه آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را برابر عراق برگزار می کنند.

کد مطلب 4018164
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها