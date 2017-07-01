تیم ملی والیبال نشسته مردان به چهارمین برد متوالی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار چهارم تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز شنبه برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق شدند مقابل قزاقستان در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ صاحب برتری شوند.

این چهارمین پیروزی متوالی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه بود. این تیم پیش از این مقابل تیم های ژاپن، چین و سریلانکا پیروز شده بود.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران فردا یکشنبه آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را برابر عراق برگزار می کنند.