  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

مشکل سایت های سازمان میراث فرهنگی حل شد

مشکل سایت های سازمان میراث فرهنگی حل شد

مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی گفت: دو سایت سازمان میراث فرهنگی که ساعاتی پیش هک شده بودند دوباره در دسترس قرار گرفت و این مشکل حل شد.

پوریا سوری مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام همکاران مان در بخش آی تی و مرکز فن آوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی برخی حمله های سایبری از نیمه شب گذشته توسط هکرهای ناشناس شروع شد و حوالی ساعت هشت صبح امروز برای دقایقی دو سایت سازمان میراث فرهنگی هک شد ولی پس از دقایقی با همکاری پلیس فتا این سایت ها بازپس گیری شد. برای مدتی نیز این سایت ها از دسترس خارج شدند تا حفره های امنیتی آن شناسایی و ترمیم شوند.

وی گفت: طبق بررسی همکاران ما در سازمان میراث فرهنگی حدود ۶۰ سایت در چندین کشور توسط این گروه هک شده که نزدیک به ۴۰ سایت آن در استرالیا بوده است.

سوری درباره اینکه برای مدتی تصویری با زمینه مشکی روی سایت نمایش داده می شد که تداعی کننده حمله سایبری توسط داعش بوده است توضیح داد: در این تصویر لوگوی مخصوص داعش استفاده نشده است و این که این اقدام توسط داعش انجام شده یا خیر هنوز مورد تایید نیست. چون آنها لوگوی مخصوص به خودشان را دارند که با این تصویر متفاوت است. با این وجود باید مرکز حراست و پلیس فتا در این زمینه اظهار نظر کنند آنها اکنون در حال شناسایی این هکر هستند.

سوری افزود: در مدت کوتاهی که سایت های سازمان میراث فرهنگی هک شد برداشت و یا آپلود اطلاعات انجام نشد. این کار نمادین بوده است و سازمان میراث فرهنگی به سرعت این سایت را در اختیار گرفت.

کد مطلب 4018271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها