نمایشگاه «مدرنیسم مرگ» برپا می شود/ ایده ای که در ترافیک شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار حجمی شایان شعبان با عنوان «مدرنیسم مرگ» از ۱۵ تیرماه تا ۲۱ تیرماه در گالری فرهنگسرای سرو به نمایش در می آید.

این اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند جوان است که در استیتمنت خود نوشته است: صنعت قرار بود آرامش به ارمغان آورد اما راه دیگری در پیش گرفت. فکر و ایده ابتدایی خلق آثار پیش رو در یکی از روزهای پر ترافیک تهران شکل گرفت؛ ترافیکی مهیب و ترسناک اما همیشگی و عادی. هنگامی که صداهای کر کننده از شلوغی و ماشین ها، از عابران سراسیمه، از ساختمان سازی و از ویران کردن ها دیوانه وار به سوی ذهن شهروندان حمله ور می شدند و همچون موتوری محرک آن را به تکاپو می انداختند این ایده به ذهنم رسید. به نظرم رسید ماحصل آنچه می گذرد سطل های زباله ای شد که انسان ها و تفکرات آنها را در خود جای داده اند. تفکراتی تاریخ ساز و جریان ساز و بازیگردانانی که خود دست ساخته یک کارخانه هستند. همه شکل بطری به خود گرفته اند. انسان ها و اندیشه هایی که همه شبیه به هم شده اند و صنعت، صنعتی آنقدر قدرتمند که عشق و سنت و عواطف و احساسات را در خود غرق کرده است اما به سوی فنا و نابودی می رود و دیگران را هم به دنبال خود به سوی نابودی خواهند کشاند.

شایان شعبان متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی است. وی در کارنامه خود برگزاری چندین نمایشگاه گروهی از جمله در خانه هنرمندان ایران، گالری علیها، گالری نقطه و باغ و موزه دفاع مقدس را دارد.