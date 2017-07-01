۲۷۰ اثر به جشنواره شعر رضوی جوانه ها ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، احمد محبی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ١٠ تیر ماه اعلام شده بود، افزود: با توجه به استقبال شاعران و فرهیختگان از جشنواره رضوی به مدت یک هفته مهلت ارسال آثار تمدید می شود تا شاهد ارسال آثار بیشتری به دبیرخانه باشیم.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ٢٧٠ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که روزانه شاهد ارسال آثار بیشتری هستیم و امید می رود این استقبال همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر اجرایی جشنواره ملی جوانه‌های شعر رضوی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه آثار ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان نباید در هیچ جشنواره و کتابی چاپ شده باشد، تصریح کرد: آثار ارسالی باید تازه و بدیع باشد.

محبی در خصوص جوایز افراد برگزیده در این جشنواره، تصریح کرد:جایزه نفر اول لوح سپاس و تندیس جشنواره و ٣ میلیون تومان، نفر دوم لوح سپاس و تندیس جشنواره به همراه ٢ میلیون تومان و نفر سوم نیز لوح سپاس و تندیس جشنواره به همراه یک میلیون تومان است و از نفر سوم تا هشتم نیز به هر نفر مبلغ ٥ میلیون ریال اهدا می‌شود.

وی اظهارکرد: اهدا جوایز در جشنواره منوط به حضور فرد شاعر و خواندن شعر در جشنواره است و در صورتی که فرد در جلسه غایب باشد جایزه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از قسمت‌های این جشنواره نیز بخش ویژه است، تصریح کرد: در این بخش آثاری که محتوای آن حول محور کرامت انسانی با الهام و آموزه‌های رضوی باشد مورد توجه است و به برندگان این بخش نیز لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغی نقدی متناسب با کیفیت اثر وی اهدا می‌شود.

محبی اظهارکرد: پس از اتمام جشنواره تمام آثار منتخب در قالب یک مجموعه به چاپ می‌رسد و در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری نیز توزیع می‌شود.

وی بیان کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه استان به آدرس بیرجند خیابان شهید محلاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ارسال کنند و در صورت نیاز نیز با شماره ٣٢٣٢٣٣٩٩-٠٥٦ تماس حاصل نمایند.