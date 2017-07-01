اجرای شبکه فاضلاب در شهرک ولی عصر بناب توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرکمالی عصر امروز شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر بناب گفت: در شرایط عادی و نرمال سرانه هزینه احداث شبکه فاضلاب، انتقال و تصفیه برای هر واحد مسکونی ۲۵ میلیون ریال است که این هزینه در شهرک ولی عصر(عج) بناب بعلت مکان یابی نامناسب برای ساخت و ساز ۵۰ میلیون ریال است.

وی افزود: هر چند احداث شبکه فاضلاب در این منطقه توجیه اقتصادی برای وزارت نیرو ندارد اما جهت رفاه حال مردم ساکن در این منطقه به هر اندازه منابع مالی نیاز باشد تأمین خواهد شد.

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در امور مسکن مهر خاطر نشان کرد: دولت مشکلی در تأمین هزینه های احداث و تکمیل خدمات پایدار از قبیل آب و برق در مساکن مهر ندارد.

امیرکمالی تصریح کرد: در صورت واگذاری زمین رایگان جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) و مساکن مهر بناب، این وزارتخانه آمادگی دارد نسبت به احداث تصفیه خانه دوم بناب اقدام کند.