امروز اتوبان مقاومت از تهران شروع و به موصل و دمشق و بیروت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر شنبه در مراسم افتتاحیه بازار فیلم رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ریشه تشیع در ایران به قدمت تاریخ اسلام است.

وی با اشاره به اجلاس رادیو تلویزیون‌های اسلامی که امسال در مشهد برگزار شده است، گفت: این عمل پدیده مبارکی است و خوشحالیم هر سال بر تعداد مجموعه های صوتی و تصویری جهان اسلام افزوده می شود.

ولایتی تصریح کرد: مسلمانان انگیزه بیشتری برای تبلیغ اسلام دارند زیرا کارگردان ما با انگیزه های اعتقادی فیلم می سازد و تولیدات سینمایی ما نشان می دهد که در این حوزه اقدامات خوبی انجام صورت گرفته است.

ولایتی گفت: مسلمانان انگیزه بیشتری برای تبلیغ اسلام دارند و باید گفت این قبیل حرکات تبلیغ رسالت و روح حاکم بر اسلام است و مسلمانان از تهدیدهای بدون پشتوانه هراس ندارند.

پیروزی مسلمانان در منطقه ما از مسلمات تاریخ معاصر است

وی با تاکید به اینکه دست ما در مقابل هالیوود و جاهایی که از صهیونیسم پول می‌گیرند پرتر است، ابراز کرد: ما با انگیزه انتقادی فیلم تولید می‌کنیم و فیلم‌های اخیر حکایت از این دارد که دست ما پر است، امر به معروف و نهی از منکر همان تبلیغ است و خوشبختانه با پیشرفت امکانات رسانه کار تبلیغ آسان‌تر شده است.

مشاور رهبر معظم انقلاب با اشاره به همکاری رادیو تلویزیون‌های اسلامی گفت: رمز موفقیت اسلام اتحاد است و مشارکت شیعه و سنی باعث این اتحاد می‌شود و امروز نیز باید از این فرصت برای وضعیت کنونی منطقه استفاده کنیم. آینده از آن مسلمانان و جهان اسلام در سایه وحدت امت اسلامی است و پیروزی از آن آن‌ها است و مسلمانان

امکانات و استعداد و موقعیت ژئوپلیتیک این مسئله را دارند.

وی ادامه داد: ابوحنیفه به خاطر اینکه از حکومت علویان در زمان منصور عباسی حمایت می‌کرد توسط منصور زندانی و سپس کشته شد زیرا جرمش این بود که می‌گفت خلافت مخصوص اولاد حضرت علی(ع) است.

ولایتی ابراز کرد: امروز پیروزی مسلمانان در منطقه ما از مسلمات تاریخ معاصر است و این را به برادران عراقی برای آزادی موصل تبریک می‌گوئیم.

وی ریشه داعش را بعثی‌های عراق عنوان و اظهار کرد: این‌ها با یکدیگر جمع شدند تا انتقام ساقط شدن صدام بعثی را بگیرند ولی امروز اتوبان مقاومت از تهران شروع می‌شود و به موصل و دمشق و بیروت می‌رسد.

ترامپ یک هوچی و تبلیغاتچی است

ولایتی ادامه داد: نقشه آمریکایی‌ها به نتیجه نرسید، آمریکا سر و صدا زیاد دارد اما آقای ترامپ یک هوچی و تبلیغاتچی است و مراکز فساد و قمارخانه را اداره کرده و از راه نامشروع به ثروت رسیده و همین گونه می‌خواهد دنیا را اداره کند و پول سعودی‌ها را تلکه کرده است.

وی با تاکید به اینکه ترامپ باید بداند که مردم حقیقی این منطقه زیر بار حکومت تضعیف شده آمریکا نمی‌روند، افزود: وجود ترامپ سبب انزوای آمریکا شده و تجزیه اتحادیه اروپا را تبلیغ می‌کند. بدانند که به تدریج انزوای آمریکایی‌ها در جهان چه در میان غربی‌ها و اعضای شورای امنیت و مسلمانان بیشتر می‌شود و مسلمانان از تهدیدات بدون پشتوانه ترامپ هراس ندارند.

ولایتی با بیان اینکه آمریکایی‌ها خیال کردند می‌توانند یک نایب السلطنه در عراق بگذارند، بیان کرد: مردم عراق با غیرت و پس گردنی این‌ها را بیرون کردند و در یمن و سوریه نیز آمریکایی‌ها موفق نمی‌شوند.

وی ادامه داد: زنجیره مقاومت از تهران شروع و به دیرالزور و رقه و دمشق و بیروت و مدیترانه رسیده و این حساس‌ترین قلمروی مسلمانان است و زنجیره مقاومت روز به روز قوی‌تر می‌شود و همه این‌ها پشتیبان فلسطین هستند. قطعا فلسطین هم پیروز خواهد شد و امیدوارم توفیق داشته باشیم در مسجدالاقصی به امامت مقام معظم رهبری نماز وحدت بخوانیم.