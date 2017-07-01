کریمی: حرف برای گفتن زیاد است اما باید در عمل خود را نشان دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه علی کریمی امروز شنبه با حضور مسوولان باشگاه نفت تهران برگزار شد. عرفانیان سرپرست نفت طی اظهاراتی از اینکه کریمی قبول مسوولیت کرده و با باشگاه نفت به عنوان سرمربی همکاری کرده تقدیر و تشکر کرد.



پس از صحبتهای عرفانیان، علی کریمی گفتگویی با شاگردانش داشت. سرمربی جدید باشگاه نفت در آغاز جلسه به شاگردانش گفت: به هرحال می دانیم که خیلی از تیم ها تمرینات خود را آغاز کرده و حتی بسیاری از تیمها دوره بدنسازی خود را هم پشت سر گذاشته اند و آماده ورود به فاز تمرینات فنی و تاکتیکی هستند اما باشگاه نفت شرایط خاصی دارد و تیم هنوز کامل نشده است که ما دور هم جمع شده ایم. این اولین تمرین تیم است که امروز داشتیم. هرچه بود تمام شد و طلسم نفت شکسته شد. ما از قبل صحبت هایی داشتیم و اخیر هم صحبت هایی با هم انجام دادیم و بنده قبول مسوولیت کردم و همکاران نیز در کنارم هستند. ما، شما و باشگاه در کنار هم یک مجموعه خوب را تشکیل داده و به موفقیت برسیم.



کریمی در ادامه گفت: نفت قهرمان جام حذفی شده و نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا است و همواره تیمی بوده که نتایج خوبی داشته است. بازیکنانی از تیم رفته اند و ما دیرتر از همه تمرینات را شروع کردیم اما باید دست به دست هم دهیم و با تلاش زیاد، همدلی و سختکوشی از مشکلات و تهدیدها فرصت بسازیم و بتوانیم تیم خوبی را روانه مسابقات کنیم. بنده در مسائل مختلف صحبت هایم را باشگاه انجام داده ام.از حالا بیشتر در کنار هم خواهیم بود و ان شاءالله که باشگاه هم تیم را خوب حمایت کند و ما و شما به عنوان کادرفنی و بازیکنان بتوانیم با تلاش مضاعف انتظاراتی که وجود دارد را برآورده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تاکید کرد: به اعتقاد بنده وقتی صداقت در کار باشد، این کلید موفقیت خواهد بود. همه ما باید صادقانه با هم کار کنیم. موفقیت حاصل نمی شود مگر با سختی کشیدن و زحمت بسیار. وقتی «من» ها را ما کنیم به موفقیت می رسیم. حرف برای گفتن بسیار است اما باید در عمل نشان داد که می توانیم چکار کنیم. بنابراین انتظار دارم که همدلی و صمیمیت در کادرفنی و بازیکنان حرف اول و آخر را بزند. هر مشکلی بود با هم حل می کنیم، هر موفقیتی بود با هم سهمیم هستیم و هر ناکامی بود همه در آن دخیل هستیم. هیچ وقت یک فرد را مقصر ندانیم و هرگز از موفقیتها مغرور نشویم و در شکستها به دنبال توجیه نباشیم.آنگاه می توانیم به آینده بهتر امیدوار باشیم.

علی کریمی در ادامه گفت: ما تمرینات را دیرتر شروع می کنیم و همانطور که می دانید نفت باید در سوپرجام با تیم بزرگ پرسپولیس بازی کند. بازی که مورد توجه است و لیگ هم بعد از آن شروع خواهد. ان شاءلله در روزهای آینده نفرات جدیدی هم به تیم اضافه خواهند شد و باید به هم کمک کنیم که یک مجموعه خوب شکل بگیرد. باز هم تاکید می کنم صداقت و یکدلی در تیم حرف اول را بزند. بازیکنانی به تیم اضافه خواهند شد. اردوی تدارکاتی خواهیم داشت و چون زمان از دست رفته این اردو در تهران خواهد بود و سعی می کنیم اردوی هدفمند و چند روز خوبی را داشته باشیم. بیشتر از این صحبت نمی کنم و اگر بازیکنی چند روز گذشته را با تعطیلی سپری کرده و تمرینی نداشته با مربی بدنساز در میان بگذارد تا در آغاز تمرینات فشار زیادی به او وارد نشود.



علی کریمی در ادامه از دستیارانش، امامی فر، خانبانی و نوشادی خواست اگر صحبتی با بازیکنان دارند مطرح کنند. همکاران علی کریمی دقایقی به صحبت پرداخته و همکاری با علی کریمی را یک افتخار دانستند.امامی فر در صحبتهایش گفت: همه می دانیم که کار نفت دیرتر از سایر تیمها آغاز شده و با وجود حضور علی آقای کریمی در تیم نفت همه روی این تیم زوم هستند و امیدوارم نتایج خوبی حاصل شود.خانبان و نوشادی نیز دقایقی با بازیکنان صحبت کردند و سپس اولین تمرین نفت با ذکر صلواتی آغاز شد.