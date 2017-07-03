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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

در بازار آزاد تهران؛

آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد/نرخ دلار به ۳۷۷۸ تومان رسید

آرامش نسبی بر بازار سکه حاکم شد/نرخ دلار به ۳۷۷۸ تومان رسید

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه بدون تغییر باقی ماند و تنها سکه طرح جدید ۲۲۵۰ تومان ارزان شد؛ در عین حال نرخ دلار به ۳۷۷۸ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با کاهش ۲۲۵۰ تومانی به یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان، نیم سکه ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۵ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۶۲۹ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۷۸ تومان، یورو ۴۴۱۵ تومان، پوند ۴۹۳۰ تومان، درهم امارات ۱۰۳۱ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۳ تومان است.

کد مطلب 4020196

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