پیک مصرف برق همچنان در مسیر صعودی/ رکورد پارسال شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پیک مصرف برق در ادامه مسیر صعودی خود در روز دوشنبه رکورد تاریخ پیک مصرف را شکست و روز سه شنبه نیز به دنبال ثبت رکورد جدید به ۵۳ هزار و ۶۹۸ مگاوات رسید.

بر این اساس تاکنون مصرف برق در تابستان سال جاری حدود ۱۰۰۰ مگاوات با پیک تابستان گذشته فاصله گرفته است.

گزارش‌ها حاکی از این است که پیک مصرف برق در بسیاری از شهرهای جنوبی و جنوب شرق ایران پیش از این رکورد شکسته و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های سناریوهای پیش بینی شده از سوی وزارت نیرو امکان گذر پیک مصرف برق از مرز ۵۵ هزار مگاوات نیز وجود دارد که در صورت وقوع این عدد حدود ۲۴۰۰ مگاوات نسبت به پیک سال گذشته افزایش خواهد داشت.

همچنین متأثر از افزایش پیک مصرف در روز گذشته میزان مبادلات برق با ثبت عدد یک هزار و ۵۴۷ مگاوات به پایین‌ترین حد خود در ۲۵ روز منتهی به ۱۳ تیرماه رسید، که از این میزان، سهم صادرات برق یک هزار و ۱۸۹ مگاوات و سهم واردات ۳۵۸ مگاوات بود.

گفتنی است، میزان مصرف برق صنایع نیز ۳ هزار و ۶۹۶ مگاوات بود که نسبت به روز گذشته با اندکی کاهش روبرو شد.