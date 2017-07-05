مردم ۱۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه برای مدیریت مصرف برق خوزستان که با توجه به گرمای هوا اجتناب ناپذیر است، چه باید کرد؟ گفت: توصیه به مردم داریم که اگر نیازشان با دو کولر تامین می شود کولر سوم را خاموش کنند یا اینکه در ساعات اوج مصرف مدیریت کرده و تا حدودی مصرف خود را کاهش دهند.

وی با تأکید بر اینکه در ساعات غیر اوج مصرف هیچ مسئله خاصی نیست و برق را تامین می کنیم، افزود: از تمامی مردم ایران تقاضا داریم که ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند. تعرفه های برق در خوزستان ارزان ترین در کل ایران است و اکنون حتی از سیستان و بلوچستان نیز تعرفه پایین تری دارد.

فلاحتیان در واکنش به این سئوال که برای قطعی های برق خوزستان آن هم در این گرما چه تمهیداتی اندیشیده شده است، بیان کرد: در حال حاضر قطعی برق محسوسی در خوزستان نداریم و به هر حال درجه حرارت در این استان بین ۵۵ تا ۵۶ درجه است که اگر رادیو و تلوزیون را روشن کنید کشورهای صنعتی که دمای هوای بالای ۴۰ درجه داشته باشند هم خودشان بیمار شده و هم اینکه سیستم هایشان سکته می کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در واکنش به اعلام نام مناطقی از اهواز که قطعی برق مستمری داشتند، عنوان کرد: شاید موردی بوده و به هر حال در تابستان است و پایدار نیست. برخی از نیروهای موجود پیمانی و شرکتی اپراتورهایی بودند که در پست های فوق توزیع و انتقال فعالیت می کردند که دستورالعملی واصل شده تا به شرایط جدید تغییر وضعیت بدهند. دستورالعملش ابلاغ شده و در سال جاری بخش قابل توجهی از آنها تبدیل وضعیت شوند.

فلاحتیان عنوان کرد: اساسا هیچ گونه تغییری از سال قبل تا به حال در میزان تعرفه های برق اعمال نشده است. در خوزستان نیز چون ۹ ماه گرمسیر هست از دیرباز ارزان ترین تعرفه کشور را دارد. چون پیش بینی می کنیم از امروز به بعد تا اواخر مرداد ماه درجه حرارت در برخی نقاط کشور افزایش داشته باشد و طبیعتا پیک بار مصرف هم رکورد بزند و بیش از ۵۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات برسد لازم بود که آماده باشی به نیروگاه های برق آبی کشور بدهیم تا به صورت همزمان وارد شبکه سراسری کشور شوند.

وی تصریح کرد: از ساعت ۱۴ به بعد امروز برای چند ساعت کل نیروگاه های برق آّبی کشور را وارد شبکه سراسری توزیع برق کشور خواهیم کرد. انتظار داریم بیش از ۹ هزار مگاوات برق را امروز از این نیروگاه ها بگیریم و این یک تست خواهد بود برای روزهای آینده ای اوج بار هست که هوای گرمی خواهیم داشتیم. برای عبور از فصل تابستان بدون برق از مردم انتظار داریم تا در ساعات اوج بار از ۱۲ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۲۲ سعی کنند از به کار بردن لوازم پرمصرف انرژِی برق خودداری کنند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان کرد: برای تابستان سال آینده برنامه ریزی کردیم که به تدریج در طول چند ماه آینده حدود چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد شبکه توزیع برق کنیم تا بتوانیم صنعت برق کشور را برای تأمین برق مناسب و مطلوب برای سنوات آینده آماده کنیم.

فلاحتیان بیان کرد: امیدوارم با تلاش همکاران در بخش های تولید، انتقال و توزیع برق انجام می دهند بتوانیم به وظایف و مسئولیت های محوله وزارت نیرو در حوزه تأمین آب و برق به خوبی عمل کنیم. برای پنج سال آینده برنامه ریزی کردیم که سالانه حدود یک هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر که عمدتا خورشیدی و بادی هستند را بسازیم. در اسفند ماه ۹۵ موفق شدیم نیروگاه های ۱۴ مگاواتی خورشیدی در همدان و بعد ۱۰ مگاواتی خورشیدی در اصفهان را به بهره برداری برسانیم.

وی بیان کرد: به زودی در استان های دیگر که سرمایه گذاران بخش خصوصی مشغول ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر هستند را نیز افزایش می دهیم. میل به سرمایه گذاری در حوزه ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی به شدت افزایش پیدا کرده و ما هم شرایط تمایل را برای آنها با مشوق هایی چون خرید۲۰ ساله تولید برق فراهم کردیم.

فلاحتیان در ارتباط با رفع فرسودگی شبکه برق و توسعه آن در خوزستان گفت: در قالب برنامه ششم توسعه برای کل کشور حداقل ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کنیم. در کنار آن بهینه سازی و توسعه زیرساخت های شبکه های فوق توزیع انتقال و توزیع برق را درنظر گرفتیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان کرد: برای استان خوزستان تصمیم گرفتیم که ظرف پنج سال آینده حداقل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زیرساخت های توزیع و انتقال این استان سرمایه گذاری و تأسیسات بهینه داشته باشیم.