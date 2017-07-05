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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۶

رئیس کانون کارآفرینان کشور:

لرستان به عنوان استان پایلوت کارآفرینی انتخاب شد

لرستان به عنوان استان پایلوت کارآفرینی انتخاب شد

خرم‌آباد - رئیس کانون کارآفرینان کشور با اشاره به انتخاب لرستان به‌عنوان استان پایلوت کارآفرینی عنوان کرد: در این رابطه تهیه برنامه زمان‌بندی و دعوت از سرمایه‌گذاران در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ایزدی عصر چهارشنبه در همایش ملی کارآفرینی و توسعه با محوریت اشتغال پایدار در سخنانی با اشاره به ظرفیت های لرستان در حوزه های مختلف اظهار داشت: این امر زمینه را برای کاهش بیکاری در استان فراهم می کند.

وی با اشاره به انتخاب لرستان به عنوان استان پایلوت کارآفرینی عنوان کرد: در این رابطه برنامه زمانبندی، دعوت از سرمایه گذاران، صاحبان صنعت، استفاده از ایده های استارتاپ ها و ... در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کانون کارآفرینان کشور تاکید کرد: لرستان در سه بخش گردشگری، صنعت و آب و کشاورزی دارای توانایی های فراوانی است که باید از آنها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

ایزدی با اشاره به تهیه برنامه جامع در حوزه کارآفرینی گفت: امیدواریم با کمک صندوق کارآفرینی امید، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و ... زمینه را برای فعالیت کارآفرینان فراهم آوریم.

کد مطلب 4022907

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