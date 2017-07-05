کاهش تعداد بیکاران لرستان به ۶۹ هزار نفر/۱۴۰ واحد تولیدی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر چهارشنبه در همایش ملی کارآفرینی و توسعه با محوریت اشتغال پایدار در سخنانی با اشاره به تاکید آموزه های دینی به توجه به کار و کارآفرینی اظهار داشت: همچنین سیره عملی پیامبران نیز توجه به مقوله کار بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مفاهیم اصلی در توسعه اقتصادی کارآفرینی است، گفت: کارآفرینی منجر به خلق ارزش های جدید در حوزه های مختلف می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اقتصاد پایدار و توسعه پایدار از مسیر اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی می گذرد، افزود: در این راستا باید در ارائه آموزش ها، خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار داد.

غضنفری با بیان اینکه ما در گذشته با انباشت ۱۱۵ هزار بیکار در لرستان مواجه بودیم، گفت: با اقدامات صورت گرفته این تعداد در استان به ۶۹ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره ایجاد ۷۵ هزار فرصت شغلی در استان طی سال های اخیر گفت: همچنین لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به پرداخت ۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی لرستان گفت: با این اقدام ۳۰۰ واحد صنعتی که زیر ظرفیت خود کار می کردند و ۱۴۰ واحد راکد در استان فعال شدند.

غضنفری با اشاره به احیای کارخانه پارسیلون خرم آباد گفت: با اقدامات صورت گرفته مشکل بیمه بیکاری کارگران این کارخانه رفع شده و به زودی پرداخت می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومانی در حوزه اشتغال لرستان طی سال گذشته گفت: امسال نیز ۶ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری می شود.