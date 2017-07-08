واکسن آنفلوآنزای ایرانی آماده ورود به بازار/اخذ تأییدیه های تجاری

دکتر محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واکسن آنفولانزای فصلی ایرانی به عنوان اولین واکسنی است که توسط یک شرکت ایرانی در حال تولید است.

وی با بیان اینکه این واکسن توسط محققان یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس به سرانجام رسیده است، عنوان کرد: واکسن آنفولانزا توانسته تاییدیه های نمونه آزمایشگاهی خود را اخذ کند و اکنون هم در حال اخذ تاییدیه های تجاری است تا امسال وارد بازار شود.

وی با بیان اینکه اکنون نمونه آزمایشگاهی به تایید مبادی زیربط رسیده است، گفت: تمام تلاش این شرکت بر آن است که امسال این محصول وارد بازار شود.

شیخ زین الدین با بیان اینکه تولید واکسن آنفولانزای ایرانی به عنوان یک طرح کلان ملی پیشرفته است، بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رسیدن این طرح به این مرحله نیز حمایت هایی داشته است.

به گفته معاون تجاری سازی و نوآوری، تاکنون ۱۶ مورد دارو و مواد اولیه دارویی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت شده است که تاکنون ۵۰ درصد این موارد وارد بازار شده اند.