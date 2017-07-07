به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله نیمه نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۸۶ کیلوگرم، حسن یزدانی مرد طلایی المپیک ریو و علیرضا کریمی نایب قهرمان جهان به مصاف هم رفتند که این دیدار حساس و دیدنی در نهایت به سود حسن یزدانی به اتمام رسید.

در این دیدار تماشایی حسن یزدانی توانست کریمی را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد و همچنان به عنوان مدعی بدون شکست به مبارزات خود ادامه دهد.بدین ترتیب علیرضا کریمی از گردونه رقابتهای انتخابی حذف شد.

محمدجواد ابراهیمی دیگر مدعی توانمند و باانگیزه این وزن نیز شکست سنگینی را مقابل عزت الله اکبری رقم زد. ابراهیمی که ظهر امروز موفق به شکست علیرضا کریمی شده بود، مقابل عزت الله اکبری با نتیجه سنگین ۱۴ بر ۴ شکست خورد.

در ادامه پیکارهای این وزن، حسن یزدانی نیز با توجه به مصدومیت و حاضر نشدن محمد جواد ابراهیمی در میدان، راهی دیدار فینال شد. حریف او در این مرحله عزت الله اکبری است.