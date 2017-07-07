سرنوشت نامعلوم نخست وزیر دست بسته انگلیس!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: نخست وزیر انگلیس روزهای سخت و دشواری را سپری می کند. او پس از شکست حزب محافظه کار در انتخابات زودهنگام اخیر، عملا ابتکار عمل سیاسی خود را از دست داده و در مذاکرات برگزیت نیز قدرت مانور چندانی ندارد.

از سوی دیگر، پرونده استقلال اسکاتلند از انگلیس بار دیگر مفتوح شده و وی را آزار می دهد. با این حال، به نظرمی رسد این پایان معضلات «ترزا می» نیست. در تازه ترین مورد، برخی وزرای کابینه انگلیس از او خواسته اند تا به سیاستهای ریاضتی در این کشور پایان دهد. این خواسته، نشانه بروز اختلافاتی جدی در میان اعضای دولت او محسوب می شود.

واقعیت امر این است که ترزا می محبوبیت خود را در نظرسنجی های عمومی از دست داده و مقاومت وی برای ماندن در قدرت بی فایده به نظر می رسد.

بسیاری از اعضای حزب محافظه کار نیز معتقدند که پس از شکست ترزا می در انتخابات سراسری اخیر، اساسا وی جایی در خانه شماره 10 داونینگ استریت ندارد.

حتی برخی محافظه کاران از «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس و «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی این کشور خواسته اند تا خود را برای جانشینی ترزا می آماده کنند. آنها معتقدند تاریخ مصرف سیاسی می عملا پایان یافته است.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر (حزب مخالف) نیز دقیقا چنین اعتقادی را دارد. کوربین پس از پیروزی نسبی حزب متبوعش در انتخابات اخیر و کسب کرسی های بیشتر در مجلس عوام انگلیس، به فردی قدرتمند در این کشور تبدیل شده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که کوربین خود را برای نخست وزیری انگلیس در آینده ای نه چندان دور آماده می کند. در چنین شرایطی محافظه کاران با نخست وزیری رو به رو هستند که محبوبیت عمومی ندارد و در برابر معضلاتی مانند استقلال اسکاتلند و مذاکرات برگزیت نیز دست بسته عمل می کند.

شاید اگر انتخابات سراسری و زودهنگام اخیر (آن هم به درخواست ترزا می) برگزار نمی شد، نخست وزیر انگلیس هم اکنون قدرت مانور بیشتری در برابر معضلات موجود داشت، اما افول محبوبیت وموقعیت حزب محافظه کار در مجلس عوام و صحنه سیاسی انگلیس، کار را برای ترزا می سخت و دشوار ساخته است.

در چنین شرایطی بهترین کار برای ترزا می استعفای خودخواسته از قدرت است. وی هم اکنون وضعیتی بدتر از دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس دارد. در سال گذشته میلادی، زمانی که همه پرسی خروج انگلیس از اروپا برگزار شد، دیوید کامرون حدود دو هفته در مقابل فشار افکار عمومی مبنی بر استعفای خود مقاومت کرد اما در نهایت چاره ای جز ترک خانه شماره ده داونینگ استریت ندید.

هم اکنون وضعیت ترزا می به مراتب نسبت به دیوید کامرون بدتر است. نخست وزیر فعلی انگلیس چاره ای جز استعفا از قدرت ندارد. در صورتی که وی تن به خروج خودخواسته از قدرت ندهد، وی با خروج ناخواسته و برکناری از قدرت مواجه خواهد شد.

در هر حال، دولت انگلیس امروز نسبت به هر زمان دیگری آسیب پذیرتر به نظر می رسد. ضریب و میزان این آسیب پذیری پس از برگزاری انتخابات سراسری در این کشور افزایش یافته است. آیا در چنین شرایطی ترزا می همچنان اصرار دارد در قدرت باقی بماند؟ آیا سران حزب محافظه کار در روزهای آتی نخست وزیر انگلیس را بابت استعفا از سمت خود تحت فشار قرار خواهند داد؟