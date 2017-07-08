آسیب دین از افراد سطحی نگر و ناپخته/زخم ۳۸ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در اینستاگرام خود نوشت: امروز (دیروز) چشم همسر شهید گرانقدر علامه مرتضی مطهری را عمل کردم. پیش از عمل، یادی از گذشته‌ها شد و در میان صحبت‌ها ایشان گفتند: «شما را بسیار دعا کردم برای نوشتن مطلب مربوط به گروهک فرقان و آن‌را بارها خواندم.» این جملات را که شنیدم، حس کردم سخن از دردی است که نزدیک به چهار دهه فرو خورده شده و زخمی که هنوز التیام نیافته است.

ایشان کلام را چنین ادامه دادند: «واقعا کسی نمی‌داند شهید مطهری چه زجری کشید از کج اندیشی‌های فرقانی‌ها؛ یادم نمی‌رود که در کتابخانه منزل، ساعت‌ها با "آشوری" بحث می‌کرد و هنگامی که به اتاق بازمی‌گشت، تمام بدنش از ناراحتی می‌لرزید. آن موقع، آشوری، خانه‌ای را که امروز هم در آن زندگی می‌کنیم، کاخ می‌نامید و حتی حاضر به نوشیدن چای در منزل ما نبود! در عین حال شهید مطهری را طرفدار امپریالیسم، عافیت‌طلب و غیرانقلابی می‌دانست؛ بماند دیدگاه‌های انحرافی او در مورد دین و مذهب و قرآن.»

شنیدن این سخنان لرزه بر تنم انداخت؛ بازگویی رفتاری که حاصل اجتهاد شخصی از دین و ابتلا به بیماری جزمیت در برداشت‌هایی این چنین و طرد دیدگاه‌های دیگر است.

بلایی که در طول تاریخ، ادیان الهی را تهدید کرده و بیشترین آسیب نیز از سوی همین افراد سطحی‌نگر و ناپخته که بازیچه گروهی کج اندیش منافق می‌شوند، بر پیکره دین و دینداری وارد شده ‌است.

دعا کنیم که انقلاب ما شاهد تکرار این قبیل جریانات نباشد؛ دعایی که برای تحقق آن باید به سخن امام خمینی عمل کنیم که فرمودند: نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

و امیدوارم جوانان عزیزی که آن روزها را ندیده‌اند؛ جوانانی که با همه وجود به آنها علاقه‌مندم، تلاش کنند شناخت و نگاه‌شان به دین و سیاست و اجتماع، عمیق و شورشان همواره با شعور همراه باشد.