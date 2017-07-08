کشف ۱۵ قلم اشیای عتیقه پیش از اسلام از قاچاقچیان در ایجرود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، به کشف تعداد ۱۵ قلم اشیای مکشوفه که در مسیر حلب به شهر خلخال از دو نفر از قاچاقچیان اشیای عتیقه در شهرستان ایجرود اشاره کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به کارشناسی‌های انجام گرفته در زمینه قدمت این اشیا بیشتر این اشیا تقلبی بوده و فقط دو نمونه از اشیا مکشوفه اصل و مربوط به دوره پیش از اسلام و دوره‌های مختلف اسلام است.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: قاچاقچیان عتیقه در نظر داشتند اشیای مکشوفه را از شهر حلب به شهرستان خلخال انتقال دهند توسط توسط یگان امداد و پلیس اطلاعات امنیت ایجرود توقیف شده است، افزود: در جریان پیگیری پرونده دو نفر دستگیر شدند.

آزادی افزود: اشیای مکشوفه از جنس‌های مختلف فلزی چون برنج و مفرغ و انواع سنگ‌های قیمتی است و بیشتر این اشیا مربوط به دوره‌های مختلف اسلامی و مهرهای مکشوفه متعلق به دوره تاریخی (قبل از اسلام) است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر این اشیای مکشوفه تقلبی بوده، به نفع میراث‌فرهنگی ضبط و در راستای پیگیری حقوقی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.