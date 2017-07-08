عدم اتصال گمرک، ناجا و تعزیرات به سامانه جامع اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری با اشاره به ضرورت اتصال سامانه های گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات حکومتی و ناجا به سامانه جامع اموال تملیکی گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان های متولی در مبارزه با قاچاق کالا می بایست به سامانه جامع اموال تملیکی متصل گردند و خاطرنشان کرد، علی رغم آمادگی این سازمان جهت اتصال دستگاه های مرتبط به سامانه جامع اموال تملیکی، ولی تا کنون این موضوع محقق نشده است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه افزود: برای شناسایی و کنترل و نظارت دقیق تر در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق می بایست ارتباط سیستمی بین دستگاه های متولی برقرار گردد که در قانون نیز به آن اشاره شده است، اما با پیگیری های متعدد این سازمان تا کنون این ارتباط بر قرار نشده است.

وی با اشاره به ساختار جدید سازمان اموال تملیکی افزود: بر اساس ساختار جدید استان هایی که فاقد نمایندگی سازمان اموال تملیکی بود توانستیم با همکاری مسئولین استانی، اقدام به ایجاد ادارات تابعه نماییم که در این راستا در استان های سمنان، قزوین، قم و لرستان ادارات تابعه ایجاد و در استان های کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، البــــرز و ایلام نیز در حال پیگیری هستیم.

دلیری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر کالاهای در اختیار سازمان افزود: مدیران استانی بر اساس اقداماتشان در تعیین و تکلیف کالاها، مورد ارزیابی قرار می گیرند.