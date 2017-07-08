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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد؛

تولید ۳۰۰ عنوان کتاب برای دانش‌آموزان پایه یازدهم

تولید ۳۰۰ عنوان کتاب برای دانش‌آموزان پایه یازدهم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تولید ۳۰۰ عنوان کتاب برای دانش‌آموزان پایه یازدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان درگردهمایی یک روزه مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان ها دراردوگاه شهید باهنر تهران، گفت: مبنای اقدامات سازمان پژوهش در حوزه آموزش، توجه به بروندادهای پرورشی و فرهنگی مدارس بر بستر فرهنگی و بر پایه پژوهش داده های آموزشی  و در حوزه پژوهش، ناظر بر پژوهش های علمی است تا اقدامات آتی حوزه تعلیم و تربیت  کشور مشخص گردد.

وی با بیان این که تمام کار سازمان پژوهش، تولید کتاب درسی نیست، تصریح کرد: اولین زیرنظام این سند ، «برنامه درس ملی» بود که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی در قالب  تولید و تغییر محتوای کتب براساس ضرورت های نظام ۳-۳-۶ اجرایی شد.

وی از ارزشیابی کتب درسی پایه دهم در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: برای دانش آموزان پایه یازدهم ، ۳۰۰ عنوان کتاب درسی تولید و چاپ شده  و از ابتدای سال ۹۶ نیز، برنامه ریزی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در دست انجام است.

محمدیان ادامه داد: در سازمان پژوهش، علاوه بر کتاب درسی، به دانش آموزان بسته آموزشی نیز ارائه می شود، این  اقدام باعث شده تا سلطنت کتاب های درسی به جمهوری بسته آموزشی تبدیل شود و دراین بسته ها شرایطی را فراهم کرده ایم تا تمام مکان ها و فضاهای اطراف دانش آموز، به سازمان یادگیرنده تبدیل شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، تقویت مهارت های زندگی را از موارد مهم در تدوین برنامه های درسی دانش آموزان عنوان کرد و ادامه داد:  مدیران مدارس باید برای تقویت مهارت های زندگی، از ساعت های فوق برنامه دانش آموزان استفاده کنند و برای تحقق این هدف می توانند از امکان فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و اجرای برنامه های درسی در فضای مجازی بهره گیرند.

کد مطلب 4024935

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